Caldas rinde cuentas: menos pobreza e impulso como territorio seguro y participativo

Colombia

En audiencia pública, realizada en el barrio La Enea de la capital caldense, el gobernador encargado, Henry Gutiérrez y su equipo, socializaron las gestiones que permiten que el departamento avance por una senda de desarrollo sociocultural y económico en este 2024.

Hoy Caldas, después de Bogotá, es el primer departamento con menor pobreza extrema, según datos del DANE. Además, está entre los cinco departamentos con menor pobreza multidimensional. Es considerado el más seguro de Colombia, hace parte de los cinco territorios más competitivos; además, es el más exportador del Eje Cafetero.

Esta Administración ha logrado importantes avances en proyectos estratégicos, pero también sigue firme en su apuesta por una gestión social en la que se destacan los aportes a cultura, deporte, salud y bienestar social.

Sobre esto, Gutiérrez expresó: “Estamos trabajando con cada uno de los 27 municipios sin distingo de nada. Infraestructura educativa, deportiva, vivienda, proyectos de salud, son muchos los buenos resultados que hemos conseguido”.

“Me preocupa no tener recursos suficientes para tantos programas sociales que necesita nuestro departamento; me preocupa ser inferior al reto que nos pusieron los caldenses, pero estamos trabajando y me siento bien, sobre todo rodeado de un gran equipo. Tenemos todos los ánimos para trabajar esos tres años siguientes por el bienestar de Caldas”.

Por su parte, el secretario Privado, Manuel Correa, resaltó los avances en el cumplimiento del Plan de Desarrollo 2024- 2027, destacando los logros en gestiones como la vía Tres Puertas - Santágueda, Aerocafé, la infraestructura del hospital Santa Sofía, estudios y diseños para otros hospitales públicos, así como las iniciativas para jóvenes, niños y adultos mayores.

“Con un trabajo juicioso hemos logrado cumplir con las metas e indicadores de nuestro Plan de Desarrollo. También tenemos priorizados varios proyectos para el próximo año, cuando ejecutaremos un presupuesto de más de 1.2 billones de pesos”, agregó.

Gestiones con las que Caldas avanza en el territorio

Salud

El Ministerio de Salud otorgó la viabilidad técnica al proyecto de nueva infraestructura del hospital Santa Sofía. Será una inversión de $180.000 millones de pesos aportados por el Ministerio, del Sistema General de Regalías y del hospital. Las obras empezarán la próxima semana. Además, se construirán 6 hospitales nuevos en los municipios de Aranzazu, Anserma, Manzanares, Pácora, San José y Norcasia. La inversión es superior a los $50.000 millones de pesos.

La Territorial de Salud también ha realizado una inversión de $4.934 millones para fortalecer la infraestructura hospitalaria y mejorar la dotación en todo el territorio; Así mismo, dobló los esfuerzos para mitigar y prevenir los efectos del dengue y enfermedades similares en el departamento.

Vivienda y acueducto

Este año se ha logrado una histórica inversión de $33.000 millones de pesos; se han entregado 229 viviendas en zona rural y urbana. Actualmente, 212 casas más están en construcción para ser entregadas en el primer semestre del 2025. Se construyeron 6 nuevas Plantas de Tratamiento de Agua Potable no convencional para escuelas y colegios de la zona rural. Se pusieron en funcionamiento 4 Plantas de Tratamiento en veredas de los municipios de Aranzazu, Pácora, Villamaría y Riosucio. Habrá 2 más en el primer trimestre del 2025 para Aguadas y Filadelfia.

Gobierno Abierto y Transparencia

Se consolidaron los procesos de transparencia y participación ciudadana con las cuatro Ferias de Servicios “Gobierno Contigo’, atendiendo a más de 6.000 personas.

De igual manera, se realizaron dos diplomados en innovación, estructuración de proyectos y gobierno abierto en el cual se vincularon cerca de 70 alumnos que actualmente son líderes, veedores sociales y presidentes de Juntas de Acción Comunal. Asimismo, con la unidad de Comunicaciones y Medios, se brindaron seminarios y cursos a los periodistas de la región para profundizar sus conocimientos en comunicaciones pública.

Deporte

Se garantizó la participación de 205 atletas y paratletas en los I Juegos Nacionales Juveniles con una inversión de $6.000 millones de pesos.

En infraestructura deportiva se realiza una histórica inversión de aproximadamente $4.000 millones de pesos que beneficia a 11 municipios del departamento. También se garantizó la contratación de más de 100 monitores y licenciados para el desarrollo de los programas Muévete Caldas Por Tu Salud, Apoyo a la Recreación y Escuelas de Formación deportiva en los 27 municipios.

Educación

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) benefició a 59.414 estudiantes con una inversión de $49.608 millones; además, ahora contempla el uso de alimentos de campesinos caldenses. Se destaca la inversión histórica en transporte escolar, el fortalecimiento de bibliotecas escolares y la entrega de instrumentos musicales al Programa de Bandas Estudiantiles.

La implementación de Aulas STEAM avanza en un 60% con una inversión de $750 millones; así como las Aulas Digitales, que han beneficiado a 3.541 estudiantes con la destinación de $1.050 millones. Además, el programa ‘Caldas Camina Hacia la Inclusión’ logró beneficiar directamente a 3.323 estudiantes con una inversión de $2.873.790.290.

Seguridad

Bajo la estrategia “Caldas Más Seguro, Compromiso de Todos”, se apuesta a la tecnología con la implementación del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (SIES), con una inversión de 3.550 millones de pesos.

También se destaca la dotación de vehículos para las fuerzas de seguridad, por un valor de 1.550 millones. Se entregaron 2 camionetas a la Fiscalía Seccional y vehículos al Departamento de Policía Caldas, que incluyen una camioneta, tres automóviles para la SIJIN y 18 motos uniformadas.

Vías

se han ejecutado $160.000 millones en obras. Este año es el de más alto porcentaje de desarrollo de proyectos de infraestructura. Con mantenimiento periódico y rutinario de vías se intervinieron 4.032 kilómetros, beneficiando a municipios de toda la región con una inversión total de $18.898 millones de pesos y generando 200 empleos directos.

La “Ruta del Renacimiento” (La Dorada – Sonsón) tiene un avance del 27,64%, con una inversión de $93.499 millones de pesos; mientras que en la vía Puente La Libertad – El Arbolito (Manizales – Villamaría) se ha alcanzado un 84,66% de avance, con $18.574 millones invertidos. Además, se adelantan obras de pavimentación en Salamina – Pácora (etapas I y III), La Pintada – Arma -Puente Bocas y Manizales – Neira, con avances que van desde el 38,79% hasta el 100%, con montos de inversión entre $5.083 y 1$5.566 millones de pesos.

Desarrollo Social

Con el programa Mujeres Echadas Pa’lante se está cambiando la vida de 400 mujeres de 11 municipios del departamento. Este busca no solo capacitar a las beneficiarias , también impulsar proyectos que les permitan alcanzar autonomía económica. Crecer Juntas es otro programa, este pretende materializar los proyectos productivos de las JAC, orientados hacia un enfoque inclusivo que promueva la auto sostenibilidad.

Durante el 2024 el programa Nutriendo el Futuro benefició a 340 familias, 2.040 personas, de 12 municipios de Caldas. La inversión fue de $2.800 millones, mediante un convenio cuyo objetivo es la atención integral, seguridad alimentaria y nutricional dirigida a la primera infancia.

Empleo, conectividad y turismo

En asocio con el Ministerio TIC, se destinaron $22.000 millones de pesos para beneficiar a 8.000 hogares en todo el departamento. Serán 160 Juntas de Internet – Comunidades de Conectividad.

Con la gestión de recursos ante FONTUR, se avanza en un proyecto que beneficia a 44.121 habitantes, genera 65 empleos directos y 460 indirectos. La inversión es de $3.820 millones. También se fortalece el sector TIC en el Parque Científico, Tecnológico y de Innovación de Caldas FUTURA; impacta a 1.000 habitantes.

Agricultura

Se firmó un convenio histórico con el Comité Departamental de Cafeteros y los 23 municipios cafeteros. Con una inversión conjunta de $1.770 millones de pesos, se apoyó a 3.000 pequeños caficultores. También se apoyó el emprendimiento rural a través de nuestra estrategia ‘Origen Caldas’, un programa que ya lleva 11 años y que ha logrado beneficiar a 360 emprendedores de la región. Este año, por primera vez, 16 emprendedores participaron en importantes ferias internacionales en Estados Unidos.

Se brinda acompañamiento y apoyo técnico y financiero a 15 municipios de Caldas para sacar adelanta Plantas de Beneficio Animal. Se han invertido recursos para adecuaciones, instalaciones y compras de equipos en las PBA. Además, se consiguió la aprobación del INVIMA para la planta de Aguadas.

Cultura

Se aprobó por parte de la Asamblea la Estampilla Procultura, la cual está encaminada a la destinación y ejecución de recursos que permitan adelantar proyectos para la conservación, difusión, preservación de la identidad cultural. Se estima un recaudo de $3.000 millones.

Con el programa Semillas Andinas, de la mano de FUNMUSICA, se identificaron 100 niños, niñas y adolescentes con talentos para la interpretación de la Música Andina Colombiana. Se realizaron 6 Encuentros Subregionales de Cultura promoviendo y apoyando los talentos locales.

Recaudos

A través de cobro coactivo se alcanzó un recaudo de $1.066 millones de pesos; por medidas de embargo por cuotas partes pensionales, este alcanzó los $10. 247 millones.

Industria Licorera de Caldas

A noviembre de 2024 se vendieron $34.5 millones de unidades, 9.5 % más que en 2023. Además, La utilidad neta, hasta noviembre de este año, fue de más de $65.062 millones de pesos. El aumento es de 28.6% en comparación con 2023, cuando esta fue de alrededor de $50.594 millones.

Aeropuerto del Café

Este año se lograron asegurar recursos por $828.423 millones. Se hará licitación pública para iniciar obras en 2025.

Inficaldas

INFI cierra el año 2024 con cifras destacadas en cuanto a utilidades, captación y colocación de créditos, consolidando su presencia en el departamento. Según la gerente de INFI, Amparo Sánchez, las utilidades para el departamento han crecido significativamente, pasando de $5.000 millones en años anteriores a $7.000 durante este año.

Además, INFI ha logrado una cifra histórica en la captación de excedentes de liquidez, alcanzando los $29.000 millones de pesos en 2024, frente a los $5.000 millones del año anterior. Este crecimiento se complementa con una cartera de crédito que llegó a los $100.000 millones y una colocación de más de $39.000 millones en créditos.

Empocaldas

Con una inversión de más de $23.000 millones se logró la adjudicación para el proyecto que permitirá construir la nueva planta de agua potable para el Occidente de Caldas; la construcción de nuevas redes de acueducto y alcantarillado en cada uno de los 24 territorios donde hace presencia; la intervención de las vías de la zona urbana donde se ejecutan estas obras.

Así mismo, asignó tarifa diferencial para 4 comunidades y un resguardo indígena en la zona de influencia del Túnel Tesalia. Gracias a estas inversiones se ha ampliado la cobertura, mejorado la calidad del agua y fortalecido su infraestructura.