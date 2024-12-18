El código iframe se ha copiado en el portapapeles

16 millones de colombianos viven en pobreza, pero no todos salen de ella: Banco Mundial

El Banco Mundial lideró un estudio en el que deja ver las desigualdades de todo el mundo, derivadas de circunstancias ajenas al control de una persona, como la etnia o el lugar de nacimiento, lo que tilda como injustas.

En este informe señalan que una mejor educación, atención de salud de calidad o mejores fuentes de agua varía en función de si se es un afrocolombiano que vive en Chocó, un indígena que vive en Vaupés o un inmigrante venezolano que vive en Bogotá.

“Los perfiles socioeconómicos de los pobres en Colombia revelan, persistentemente, que no todos tienen las mismas oportunidades de salir de la pobreza y prosperar”, se lee en el informe.

María Eugenia Dávalos, economista Senior del Banco Mundial, pasó por los micrófonos de La W y reveló que este estudio revela que más de 16 millones de personas viven en pobreza en Colombia.

“No todos tienen las mismas oportunidades de salir de la pobreza, hay lugares del país en los que la tasa es mucho más alta que lo que esconde el promedio nacional”, dijo, haciendo referencia a que en La Guajira 6 de 10 personas viven en pobreza, mientras que en el promedio nacional se dice que son 3 de 10.

Asimismo, detalló que hay muchas brechas territoriales que no solo son muy amplias, sino que también han sido muy persistentes en el tiempo y han sido muy dificiles de cerrar.

“Esto está ligado a oportunidades muy diferentes a tener educación, salud, y agua”, dijo.

Escuche la entrevista completa aquí: