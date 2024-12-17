El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Trump usa acusaciones de difamación para atacar a medios: asesora de Reporters Committee

Lisa Zycherman, subdirectora legal y asesora de políticas del Reporters Committee, especializada en medios de comunicación, conversó con La W, con Julio Sánchez Cristo, para explicar el caso en el que ABC deberá pagarle 15 millones de dólares a Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, por presunta difamación.

“Es obvio que Trump está usando las acusaciones de difamación para atacar a los medios de comunicación, es algo con lo que los medios deberán vivir de ahora en adelante”, aseguró.

Incluso, mencionó que le sorprendió que el presidente electo haya obtenido un acuerdo en este caso en el que ABC prefirió pagarle para no ir a juicio.

“Los medios deben entrar a la administración Trump con los ojos abiertos, es un reto para la libertad de prensa, deben tener una campaña para proteger sus derechos y, lo más importante, informar de manera independiente”, sostuvo.

¿Hay evidencia de que el periodista de ABC dio información de manera malintencionada?

Zycherman recordó que hay una enmienda que protege al periodista en caso de no saber que lo que estaba diciendo era falso.

De otro lado, aseguró que la posible retaliación contra los medios de comunicación es una “amenaza a los periodistas, a lo medios y a esas personas que quieren acceder a la información”.

Asimismo, mencionó que espera que este caso no dañe la “ambición” de los periodistas y medios a brindar información.

