Debe ser pactado, no impuesto: alcalde Galán por cambio en aportes para el metro de Bogotá

Bogotá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, conversó con La W, con Julio Sánchez Cristo, a propósito de las declaraciones que dio el director de la Departamento Nacional de Planeación (DNP), Alexander López, en las que reveló que desde el Gobierno Nacional evaluarán si se pueden “aplazar” los pagos para el metro de Bogotá.

“En lo del metro de Bogotá, lo que tenemos que evaluar es que si el Gobierno Nacional tiene unos compromisos en unos contratos que se están haciendo en el metro de Bogotá, si los podemos aplazar a final de año o si lo podemos aplazar esos compromisos vía un acuerdo con los contratistas hacia el año 2026″, expresó en La W el director del DNP.

Ante estas afirmaciones, el alcalde Galán respondió y aclaró que el Gobierno Nacional tiene una obligación con la capital del país para el desarrollo del metro de Bogotá.

“He buscado defender la autonomía de Bogotá, pero también he dicho que la Nación no se puede desentender de la ciudad, tienen unos compromisos”, dijo.

“Este año Bogotá ha recibido los aportes de la Nación como estaba estipulado, no ha habido problema. El metro está avanzando en un 2% mensual, ya está cogiendo un ritmo de crucero para entregarlo en observaciones de prueba en 2027 (…). Espero que la nación cumpla”, añadió.

Asimismo, Galán aseguró que el Gobierno no puede aplazar los pagos para el metro, por lo que “si hay algún cambio en fechas de aportes, debe ser pactado con Bogotá, no puede ser impuesto”.

Así las cosas, el mandatario local reiteró que se tiene que dar una discusión entre Gobierno y Distrito de Bogotá para analizar la situación luego de la caída de la reforma tributaria en el Congreso de la República.

¿Hay posibilidad de llegar a un acuerdo con Gobierno en el tema del metro de Bogotá?

“Hay una obligación legal de dar esos aportes, entonces eso no puede ocurrir (el aplazamiento de los pagos). Solamente pasaría si el Distrito acepta los cambios, pero imponerlo no lo pueden hacer, incurrirían en una falta grave”, aclaró Galán.

No obstante, el alcalde no descartó que puedan mover alguna fecha como lo plantea el Gobierno, eso sí, “siempre y cuando esto no afecte la obra”.

“Bogotá no permitirá que el metro se afecte”, concluyó.

Cambios en el valor del pasaje del TransMilenio para el 2025

Aunque ya se conoce que habrá un aumento en el precio del pasaje de TransMilenio para el próximo año, el alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que aún no puede decir de cuánto será el incremento en el sistema de transporte masivo de la capital colombiana, pues explicó que eso depende del aumento del salario mínimo.

Pico y Placa para fin de año en Bogotá

El mandatario explicó que tomaron la decisión de no levanta la medida de Pico y Placa en Bogotá se debió a la cantidad de vías que hay cerradas, por lo que esto podría generar caos en la movilidad.

“Yo le pedí a Movilidad que revisáramos. En diciembre del año pasado había 70 kilómetros cerrados, hoy tenemos más de 110″, sostuvo.

