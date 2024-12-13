Al Oído: Presidente, no confunda amor con violencia de género

Al oído de la distorsionada idea del amor que tiene el presidente Gustavo Petro.

¿Por dónde arrancar?, Tal vez por decir que quienes menos quieren al presidente son los que más cerca tiene. Pareciera que el golpe blando se lo están haciendo a pequeñas gotas. No puede ser que el discurso de ayer, que no se veía bien el presidente y el resultado fue lo que dijo, nadie lo asesorara para que se fuera a descansar o mejor que no hablara, incluso para eso es mejor que cancelen agenda. Lo de ayer es vergonzoso. La dignidad del cargo de presidente acá se volvió un meme, una caricatura un triste chiste.

Cómo explicarle al presidente que nombrar a Daniel Mendoza está lejos de “emancipar el amor” como lo dijo. Es simplemente nombrar en un cargo sin ningún tipo de conocimiento a un hombre que, por su red de X, presenta aberraciones que sexualizan a las niñas. Reducirlo a la simpleza de que son fotos “y que eran de mujeres que querían y disfrutaban” es dejar de lado los delirios de lo que escribe el cuestionado personaje. Son decenas de trinos con violencia contra las mujeres. Me niego a creer que un hombre más allá de la dignidad de su cargo que tiene tres hijas maravillosas y distintas salga a defender lo indefendible.

Que al presidente le parezca que AMOR es un tipejo que habla de ‘drogar a la mujer para después tener relaciones con ella’ me parece ruin y bastante incoherente de quién decía defender una agenda feminista. Si esa es su idea de amor presidente Petro déjeme decirle que la tiene bastante distorsionada en un país en el que el lugar menos seguro para las mujeres es el propio hogar, en el que este año los casos de violencia intrafamiliar superaron el registro con más de 65.000 casos, en el que, de acuerdo al Ministerio de Defensa, cerca de 18 hechos violentos de maltrato se dan cada hora en un hogar colombiano.

En Colombia el 75% de los casos registrados de violencia en lo corrido del año son contra mujeres.

Hay muchas mujeres que por distintos motivos, región, estrato o nivel de educación, se quedan inmersas en un círculo de violencia. No justifiquen más, y menos desde el rol presidencial, la violencia contra mujeres y niñas. Presidente, no confunda amor con violencia de género porque aunque sus congresistas y supuestas feministas decían alzar la voz por las mujeres y cada 25 de noviembre son felices con pañoletas moradas y vistiendo de naranja, pero hoy callan frente a esta vergonzosa decisión, las mujeres en el país le decimos ‘No se burle en nuestra cara. No nos diga nunca más que defiende mujeres ni agendas feministas, y menos que el cambio es con las mujeres cuando avala personas que pordebajean a la mujer’.

Tanto que hablaba de la política del amor, si así ama a Colombia, ya podemos entender todo.

El 26 las mujeres alzaremos la voz en las urnas.