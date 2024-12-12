“Se abren puertas a un Estado digno y libre”: Monseñor Hanna Jallouf tras caída de Al-Asad

Monseñor Hanna Jallouf, obispo católico de Alep, pasó por los micrófonos de La W y entregó detalles de la conversación que tuvo con Abu Mohammad Al Jolani, líder islamista que logró derrocar el régimen de Bashar al-Asad.

Según comentó, Al Jolani le aseguró que todos los cristianos serán respetados en Siria. “Desde antes de este derrocamiento, me había dicho que los cristianos seríamos respetados, dijo ‘sigan adelante con sus vidas porque sus derechos van a ser respetados”.

Por otro lado, dijo que con la declaración de Al Jolani frente a la liberación de Damasco, considera que al fin, luego de 50 años, la paz llegará a Siria.

“La paz va a poder llegar porque han sido 50 años de un régimen corrupto, ya era hora de que se fueran”, dijo, agregando que este es el momento en el que “Se abren las puertas a un estado digno con libertad”.

Finalmente, dijo que aunque desde 2018 la relación con los grupos yihadistas ha cambiado, tiene la esperanza que todos se puedan entender “por el bien de Siria”.