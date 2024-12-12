“Pudo más la vanidad, la decisión de destruir al Gobierno”: Alexander López por tributaria

El director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Alexander López, se pronunció en W Radio sobre el hundimiento de la reforma tributaria y señaló que “pudo más la vanidad, la decisión de destruir el gobierno de Petro”, que “lo único que le hacen daño es a la población, a las clases medias, a los sectores sociales, a los jóvenes, a las mujeres, a los discapacitados”.

“Hay personas de centro que estaban contra de la ley de financiamiento porque estaban pensando en las elecciones de 2026, estaban pensando en cómo destruir a Petro y obviamente no cómo le resolvían los problemas que hoy tienen miles y millones de colombianos que se van a ver afectados pues con esta negativa ayer de las comisiones económicas de manera mayoritaria”, enfatizó en entrevista con W Radio.

López también señaló que el presupuesto es inflexible en un 92% que no les permitía los niveles de inversión que requiere el país, por lo cual era necesaria tramitar una ley de financiamiento o reforma tributaria.

En este sentido, remató diciendo que “no podemos permitir, producto de una irresponsabilidad de unos congresistas, que el pueblo tenga que pagar esa irresponsabilidad, eso sí no va a pasar”.