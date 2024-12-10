“Estos centros son una tragedia”: director Cascos Blancos en Siria sobre Sednaya

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El médico Farouq Habib, quien es miembro fundador y director general adjunto de los Cascos Blancos en Siria, conversó con La W a propósito de los casos de violaciones a los Derechos Humanos encontrados en la prisión de Sednaya, ubicada al norte de Damasco y conocida por el uso de la tortura contra los prisioneros.

Durante las operaciones de rescate iniciadas poco después de que los insurgentes tomaran la capital siria el pasado fin de semana, una ONG reveló que en la prisión fueron encontrados entre 40 y 50 cadáveres y que la mayoría “eran de ejecuciones recientes”.

Según Habib, Sednaya es una de las prisiones más grandes de Siria, donde habría “decenas de miles de prisioneros” hasta el pasado fin de semana.

“Cuando colapsó el régimen (de Bashar Al-Assad), el número de presos que habíamos calculado disminuyó considerablemente. No encontramos tantos como teníamos contabilizados”, relató, agregando que esto podría significar una de dos cosas: que la mayoría de los detenidos fueron ejecutados, o que fueron trasladados a prisiones secretas que son centros de tortura.

Además, aseguró que en Sednaya encontraron “máquinas para torturar prisioneros”, así como hallaron personas “que enloquecieron, que habían perdido su identidad o mujeres violadas u obligadas a dar a luz allí”.

“Estos centros de detención son una verdadera tragedia para los sirios, pues existen otros lugares secretos donde torturan a la gente para sacarle información o simplemente por diversión”, relató.

