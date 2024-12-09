¿Qué viene para Siria tras la caída del régimen de Bashar al-Ásad?

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La W, con Julio Sánchez Cristo, habló con Janiel Melamed, doctor en Seguridad Internacional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, quien analizó la caída del régimen de Bashar al-Ásad en Siria.

“Bashar al-Ásad llegó al poder desde el 2000 cuando tenía 24 años y hace parte de un seno familiar en el que su padre llegó a l poder en la década de los 70, entonces son casi 54 años en el que han gobernado Siria con mano de hierro y han sido responsables de hechos emblemáticos de violencia contra su población”, aseguró.

De esta manera, señaló que hay una “enorme incertidumbre” en Siria, por lo que duda que este nuevo escenario traiga bienestar a la población en ese país.

¿Puede haber un yihadismo moderado en Siria?

El experto se refirió a la figura de Abu Mohammad al Jolani, líder del grupo rebelde yihadista que derrocó a la dictadura de Bashar al-Ásad.

“Yo no concibo el yihadismo moderado, no existe, es algo antinatural. Él tiene una trayectoria como figura yihadista que se convocó en Siria”, mencionó.

Es por esto que comparó lo sucedido en Siria con lo que pasó en Afganistán en la década de los 80, siendo un “imán” para los yihadistas, grupos que conformaron el Estados Islámico (ISIS) que pretende borrar las fronteras de la región.

¿Es posible una transición pacífica y controlada en Siria?

Melamed aseguró que para hablar de una transición se deberían dar varias cosas que no pasan en Siria como un consenso entre el grupo de rebeldes, un liderazgo fuerte en la región, una mayor calma, menores cifras de violencia.

Además, mencionó que se debe tener en cuenta que en Siria “hay una injerencia importante de actores internacionales, hay una animadversión entre facciones del grupo rebelde, no se puede hablar de un liderazgo convocante y descollante”.

¿Siria puede caer en el caos con la salida de Bashar al-Ásad?

“Es una posibilidad latente. No hay una fuerza dominante sobre todo el territorio sirio para garantizar el monopolio de las armas, de la tributación, de la administración de justicia y solución de conflictos”, indicó.

Escuche la entrevista completa con Janiel Melamed a continuación

