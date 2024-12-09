¿Qué viene para Siria tras el nombramiento de Mohamed Al Jolani como primer ministro?

Las autoridades de Israel aseguraron que los lugares que bombardearon durante las últimas horas en Siria, habría armas químicas y proyectiles de largo alcance, esto luego de enviar tropas a ese país tras la caída del régimen de Bashar al Assad.

Dima Moussa, vicepresidenta de la Coalición Nacional para las Fuerzas de la Oposición y la Revolución Siria, miembro de la oposición, pasó por los micrófonos de La W para entregar detalles de la guerra en Siria.

En primer lugar, la vicepresidenta aprovechó para felicitar a los sirios “por terminar esta fase de oscuridad y pasar esta página”.

Aunque trató de no comparar la guerra de Siria con otras situaciones, afirmó que han aprendido a que si quieren evadir lo que pasó en la antigua Yugoslavia, pueden optar por las prácticas que se usaron en la justicia transicional que fueron efectivas.

“Hay que evadir los problemas que se enfrentaron allí. La diferencia es que en Siria viven diferentes grupos religiosos, están en diferentes zonas geográficas, han vivido juntos durante la crisis hay oportunidad de que vean que su destino está unido y que se necesitan para poder subsistir”, agregó.

Por otro lado, habló del apoyo que ha tenido Siria, afirmando que si bien en otras ocasiones han contado con el respaldo de Turquía, “esta vez no hubo ningún apoyo directo”.

En referencia a la victoria de Abu Mohamed Al Jolani, el líder islamista que encabezó el derrocamiento de Bashar al Assad, aseguró que, ahora, al ser nombrado como primer ministro, se vienen buenas cosas, pero por ahora hay que tener calma.

“Hay que ver cuáles serán los siguientes pasos, es una etapa muy sensible, ningún partido debe manipular la decisión”, dijo afirmando que “los sirios deben expresar su opinión”, es decir que “habrá elecciones libres cuando se pueda”.