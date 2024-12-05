Víctor de Aldama no negó vínculo cercano con la esposa del presidente Pedro Sánchez

En primicia para La W con Julio Sánchez Cristo, el empresario español Víctor de Aldama, ficha clave del caso Koldo que ha revelado ante la Audiencia Real que pagó comisiones en efectivo a altos cargos, se refirió a sus declaraciones tras haber sido dejado en libertad de la cárcel de Soto del Real en Madrid, España.

En la entrevista, a Víctor de Aldama se le preguntó acerca de la esposa del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez, quien recientemente se ha visto envuelta en una polémica por una presunta colaboración con lobistas para rescatar a una aerolínea.

Sobre cuál es su relación con Gómez, De Aldama aseguró que no brindará detalles al respecto porque es información que hace parte de la investigación: “Es algo que hablaré en su momento, cuando haya que hablar, porque todavía tengo una declaración importante en el Supremo”.

De Aldama tampoco brindó detalles de un encuentro que ocurrió en San Petersburgo, si bien no lo descartó. También reconoció que la ha visto en Ferraz.

Pedro Sánchez

En cuanto al inventario de a cuántas personas les entregó comisión, De Aldama aclaró en primer lugar que la palabra “sobornar” no le gusta, pues asegura que él no ha sobornado. Además, aseguró que la cifra de personas a las que entregó dinero la entregará a la justicia y no a un medio de comunicación.

Sobre el nombre del presidente de Gobierno Pedro Sánchez en medio de este escándalo, quien fue el que decidió sacar a Ábalos del cargo, De Aldama recordó que, desde que entra el presidente Sánchez, hay una moción de censura hasta 2021 que cesa al ministro Ábalos: “¿Cree que el presidente Sánchez, llamando siete veces al día a su número dos en todo, no sabía nada de verdad?”, cuestionó.

“No tengo la certeza de si el presidente lo sabía. Me resulta muy difícil, y es personal mi apreciación, que un señor que hablaba siete veces al día con el señor Ábalos y con el que que se contaban todo, no supiera algo” indicó.

Frente a la fotografía que lo relaciona con Pedro Sánchez, De Aldama relató: “Pedro Sánchez se hace fotos con cualquiera, son en la calle o en eventos, no en zonas privadas”.

Escuche la entrevista a Víctor de Aldama en La W:

