Así fue el aireado cruce entre las Madres de Falsos Positivos y Polo Polo en el Congreso

La plenaria de la Cámara fue el escenario de una aireada discusión entre las Madres de los Falsos Positivos y el congresista Miguel Polo Polo, quien venía estando en el ojo de la polémica por tirar a la basura un homenaje que se le había hecho a las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales.

La nueva polémica inició por una declaración del representante Polo Polo, quien catalogó los anuncios de denuncias penales en su contra por este comportamiento como una persecución judicial: “quiero decirles que no les tengo miedo (…) dejen la indignación. Los reto a que muestren la lista de los 6.402 nombres de los supuestos falsos positivos. Si los tienen y me los muestran ahora, me retracto”.

Ante estas palabras, un grupo de representantes de la Asociación de Madres de Falsos Positivos, que habían ingresado al elíptico por invitación de la congresista del Pacto Cha Dorina, se acercaron a reclamarle efusivamente al congresista. De hecho, una de ellas en medio de la discusión terminó agrediendo al representante.

“Quiero decirle a ese señor que llevamos 16 años de lucha, cuando nuestros familiares fueron tirados en fosas comunes como basura (…) hoy estamos aquí reclamando al Congreso una sanción disciplinaria para usted. No nos representa en este país un ser que está generando odio, violencia y negacionismo”.

Producto de esta discusión, distintas bancadas se retiraron de la plenaria, tanto por respaldo a las madres (Pacto Histórico), como en rechazo a qué personas externas a la corporación ingresaran y terminaran agrediendo a un parlamentario (Cambio Radical, Partido Conservador). El propio Polo Polo, de hecho, dijo que se retiraba por falta de garantías por parte de la mesa directiva.

Tras estos señalamientos, el presidente de la Cámara Jaime Raúl Salamanca dijo que se procedió garantizándole la seguridad al congresista: “lo que hice fue ordenar que al congresista 10 policías le garantizaran que no fuera a pasarle nada. Segundo, esperé a que las madres se calmaran; yo no iba a sacar esposada a una madre de Soacha del recinto de la Cámara”.