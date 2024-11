Racionamiento de agua en Bogotá del 12 al 16 de noviembre: Horarios y sectores afectados

El calendario para el ciclo 19 de restricciones en el servicio de agua potable fue anunciado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá junto con la Alcaldía. Estas medidas, aparte de incluir a la capital, también se verán afectados otros once municipios aledaños, de manera que estos son los detalles que se tienen para la semana del 12 de noviembre hasta el 16 de noviembre de 2024.

Las zonas perjudicadas por los cortes dejarán de recibir agua a partir de las 08:00 a.m en el día designado, y durante un día completo no tendrán acceso a ella. La reapertura se llevará a cabo a partir de las 08:00 a.m al día siguiente, mientras que la recuperación total puede durar unas horas más, pues esto varía según el barrio y las características técnicas establecidas.

Martes 12 de noviembre

Localidades: Suba y Usaquén

Suba y Usaquén Municipios: Sopó, Tocancipá, Chía, Cajicá y Cojardín en Cundinamarca.

Límites:

Entre calle 170 y 245, entre carrera 7 y 52.

Entre calle 235 y 242, entre carrera 45 y 107.

Municipio de Gachancipá y Acuopolis.

Puntos de suministro, Chía, Cajicá, Cojardín, Sopó y Tocancipá.

Miércoles 13 de noviembre

Localidades : Puente Aranda, Antonio Nariño, Barrios Unidos, Chapinero, Los Mártires, Rafael Uribe Uribe, Santa Fe, Teusaquillo, Tunjuelito y Usaquén.

: Puente Aranda, Antonio Nariño, Barrios Unidos, Chapinero, Los Mártires, Rafael Uribe Uribe, Santa Fe, Teusaquillo, Tunjuelito y Usaquén. Horario: 10:00 a.m (24 horas) en Puente Aranda en barrios como: Centro Nariño, El Recuerdo y Corferias.

Centro Nariño, El Recuerdo y Límites: De la carrera 33 a la carrera 40, entre la avenida Américas a la avenida Calle 26

Jueves 14 de noviembre

Localidades: Engativá y Fontibón, y la zona industrial de Cota

Viernes 15 de noviembre

Turno : 3

: 3 Localidades: Barrios Unidos, Suba y Usaquén

Sábado 16 de noviembre

Turno : 4

: 4 Localidades: Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy, Puente Aranda y Tunjuelito; además el sector de Cazucá y Soacha

Domingo 17 de noviembre

Turno 5

Localidades: La Candelaria, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Santa Fe, y Tunjuelito

Recomendaciones para cortes de agua

Tenga en cuenta algunas de las recomendaciones que da el acueducto con los cortes de agua:

Antes de que se interrumpa el suministro de agua , es recomendable asegurarse de tener el tanque de reserva en su hogar lleno.

, es recomendable asegurarse de tener el tanque de reserva en su hogar lleno. Si usa recipientes para almacenar agua, intente consumirla dentro de las próximas 24 horas.

Haga un uso responsable del agua , priorizando actividades indispensables como lavarse las manos y cocinar los alimentos.

, priorizando actividades indispensables como lavarse las manos y cocinar los alimentos. La EAAB dará prioridad al suministro de agua a través de carrotanques para clínicas, hospitales y áreas con alta concentración de personas.

Puede pedir estos servicios contactando la línea de atención Acualínea al número 116.