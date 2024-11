La alcaldía de Bogotá implementará la recolección de agua lluvia en viviendas de la ciudad

Bogotá

Esta posibilidad se había planteado en una reunión entre la administración distrital con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para aprovechar las aguas lluvias de septiembre y octubre, pero el alcalde Carlos Fernando Galán afirmó que es una medida imposible a corto plazo.

“La misma unidad nacional de gestión de riesgo manifestó en esa reunión que no era realmente viable en el cortísimo plazo de las siguientes semanas hacer una inversión de las dimensiones que se pensaba para poder ahorrar un metro cúbico de agua por segundo del sistema Chingaza. Eso toma más tiempo”, aseguró el mandatario.

Por esta razón, su administración iniciará la implementación de estos sistemas en 30 mil viviendas, para aprovechar este recurso en medio del racionamiento de agua en la ciudad.

“Es un proyecto que permitiría en cuestión de 5 meses intervenir cerca de 30 mil viviendas, básicamente. Eso no se hace en cuestión de pocos días, porque cada equipo para una vivienda, depende de la vivienda, obviamente usted no puede instalar un equipo que tiene un tanque de un metro cúbico de agua, una tonelada de una vivienda que no va a soportar eventualmente eso, eso depende de la vivienda”, agregó.

Adicionalmente, destacó que desde la administración ya se está implementando esta medida en varias zonas, como por ejemplo en las estaciones del metro que tendrán su propio sistema de recolección de agua lluvia para el uso de esta en toda su red sanitaria.

Un dato importante es que durante la tarde del 6 de noviembre en la calle 222 con Autopista Norte cayó un nivel de lluvias que no caía hace 27 años, 100 milímetros de agua en solo 4 horas.

Finalmente, cabe destacar que el presidente Petro ha insistido a la ciudadanía en recolectar estas aguas en tiempos de racionamiento.