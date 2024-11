Liga de Colombia: así quedó la tabla de posiciones tras el empate de Nacional y Medellín

Se disputa la decimoctava jornada del fútbol colombiano, penúltima de la fase regular previo al inicio de los cuadrangulares finales. Se apretó la lucha en varios frentes: la clasificación a la instancia definitiva y los lugares que otorgarán el punto invisible de cara a lo que se viene.

La fecha inició el sábado 9 de noviembre con la sufrida victoria del Atlético Bucaramanga por la mínima diferencia (anotación de Juan Camilo Mosquera) sobre Fortaleza. Resultado que deja al cuadro santandereano con una mínima chance de clasificar, al igual que saca del grupo selecto a los capitalinos.

La historia continuó al día siguiente con los compromisos claves por el descenso. En primera instancia, Patriotas dio a sorpresa al remontarle al Deportes Tolima en La Independencia, pero dicha victoria no le alcanzó para mantenerse en primera división. Los boyacenses son los primeros en perder la categoría para la temporada 2025. Lo anterior se dio dado que posteriormente, Envigado venció con un sufrido 1-0 al Deportivo Cali, mientras que Jaguares empató sin goles con Alianza FC en el Jaraguay.

En el cierre del día, Millonarios perdió la oportunidad de ponerse líder parcial del campeonato, luego de no pasar del 0-0 con Deportivo Pereira en El Campín de Bogotá.

El lunes festivo, la jornada comenzó con la entretenida igualdad a dos tantos entre Equidad y Deportivo Pasto, compromiso en el que Daniel Moreno se reportó con gol y amplió, con ello, su registro en la tabla de máximos goleadores del campeonato. Más adelante se llevó a cabo el clásico paisa entre Atlético Nacional e Independiente Medellín, el cual finalizó 1-1 y dejó al ‘Poderoso’ al borde de la eliminación.

Los últimos duelos del día los protagonizarán Once Caldas Vs. Junior y América de Cali Vs. Santa Fe.

Tabla de posiciones de la Liga