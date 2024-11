Tabla de goleadores de la Liga: así está el listado tras un nuevo tanto de Daniel Moreno

¡Daniel Moreno está intratable en este segundo semestre del fútbol colombiano! El atacante antioqueño anotó un nuevo gol con el Deportivo Pasto y es más líder que nunca de la tabla de goleadores de la Liga, marcando así una ventaja significativa respecto a sus perseguidores.

Moreno, de 29 años, se encargó de abrir la cuenta del partido ante La Equidad en El Campín, compromiso válido por la decimoctava jornada del torneo local. Sobre los 56 minutos, Kevin Londoño levantó un centro pasado desde costado derecho, que en el segundo palo tan solo tuvo que empujar el goleador del FPC.

Infortunadamente para el Pasto, instantes después llegó la reacción de La Equidad, gracias dos espectaculares golazos del lateral Leider Riascos, pero sobre el final llegó el tanto salvador de Diego Chávez. Así pues, el partido terminó con empate a dos tantos, resultado que deja penando al equipo nariñense, a falta de los partidos de Independiente Medellín y Junior.

Agridulce fecha para Daniel Moreno, que llegó a 12 anotaciones en la Liga 2024-II, pero cuya continuidad en el certamen dependerá de la clasificación o no de su equipo a los cuadrangulares finales. En caso de caer eliminado en la fase del todos contra todos, sus perseguidores, ya clasificados, tendrán al menos seis partidos más para sobrepasarlo.

Claro está que Yeison Guzmán ya disputó su partido con Deportes Tolima y no anotó, mientras que Harold Santiago Mosquera es baja en Independiente Santa Fe por lesión. Por su parte, Duván Vergara (América de Cali) y Dayro Moreno (Once Caldas) aún no tienen acción.

Tabla de goleadores de la Liga