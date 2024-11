Jhonny Vásquez y su charla con Fernando Uribe: ¿Por qué decidió retirarse del fútbol?

Jhonny Vásquez sorprendió al fútbol colombiano al anunciar su retirada del profesionalismo. El capitán del Deportivo Pereira tomó la decisión de dar un paso al costado a sus 37 años y en los próximos días, en el Hernán Ramírez Villegas, disputará su último partido por Liga (frente a La Equidad por la fecha 19 del campeonato).

Vásquez habló este lunes 11 de noviembre en El VBAR Caracol sobre las motivaciones que lo llevaron a ponerle punto final a su extensa carrera e incluso aclaró que la decisión la había tomado desde hace tres meses. Adicionalmente, contó que tuvo la oportunidad de charlar con Fernando Uribe al respecto, recordando que el delantero también dijo adiós este semestre.

Finalmente, el mediocampista caucano afirmó que el entrenador Alejandro Restrepo le cambió la mentalidad respecto al fútbol, razón por la cual su siguiente paso será estudiar para convertirse en director técnico. Además claro de aprovechar para pasar más tiempo con su familia.

Retiro de Vásquez

Adiós al fútbol profesional: “Es una decisión que había pensado desde hace unos meses y se le notificó al club hace un par de días. Era un sentir, algo que ya tenía en mente. Gracias a Dios pude hacer una carrera en la que crecí, más que como jugador, como persona. El deporte se acaba, pero lo que más gané fue el crecimiento como persona”.

Charla con Fernando Uribe: “Le pregunté al respecto y charlamos. Es un gran ser humano y un excelente profesional. Estas decisiones son duras y hoy las asumo con tranquilidad, pero sé que en un futuro va a pesar. 18 años estando uno en esto, madrugando, manteniendo una disciplina, entonces va a costar, pero debo estar preparado para ese momento. La decisión del retiro pasa por la importancia en la parte afectiva con mis hijos, quiero compartir más con ellos y eso me da mucha tranquilidad”.

Despedida en el club de sus amores: “Ya lo había pensado hace tres meses. Era un sentir mío porque pensaba que se estaba acercando el momento. Quería salir así, porque se había hecho bastante y crecí bastante en la institución. Siempre dije que mi deseo era retirarme en el Deportivo Pereira y gracias a Dios lo pude cumplir”.

Deseo de ser entrenador: “Voy a prepararme para ser entrenador. Quiero estudiar y asesorame con otros técnicos. Después de que el profe Alejando Restrepo me dirigió, me abrió el panorama y me cambió ese sentir respecto al fútbol. Antes, yo decía que no quería mantenerme en este medio al retirarme, pero al compartir año y medio con él, aprendí cosas diferentes. Voy a seguirme preparando.”