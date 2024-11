Falcao volvió a jugar un partido completo luego de más de dos años

Millonarios y Deportivo Pereira no se sacaron diferencias en el estadio El Campín, en juego válido por la fecha 18 del fútbol colombiano. El encuentro en la capital del país terminó igualado 0-0, en un compromiso que careció de grandes ocasiones de gol.

Los azules no contaron con Leonardo Castro como inicialista y Falcao reapareció en el once titular, estando en el campo de juego durante los 90 minutos reglamentarios y los cerca de 10 que se jugaron de adición, algo que no sucedía desde hace más de dos años.

¿Hace cuánto Falcao no jugaba los 90 minutos?

La última vez que El Tigre jugó un partido completo fue el pasado 18 de octubre del 2022, en el empate del Atlético de Madrid 1-1 con el Rayo Vallecano. En aquel juego, disputado en el Wanda Metropolitano, el Tigre anotó el gol del empate del Rayo desde el punto penalti a los 90+2 minutos.

Con su tiempo en el terreno de juego durante este domingo, el goleador histórico de la Selección Colombia completó 451 minutos disputados por Liga con Millonarios, superando el tiempo que tuvo en LaLiga de España durante su última temporada con el club de Vallecas, donde apenas jugó 391 minutos entre 22 encuentros.

¿Qué dijo Alberto Gamero?

“Personalmente, para mí, es una alegría, a pesar de que jugó los 90 minutos, tuvo cosas muy interesantes y quería, yo siempre le preguntaba, yo no tengo el dolorimetro, ellos son los que saben qué dolor tienen y si están cansados o no. Siempre le pregunté, más cuando iba a entrar a Santiago Giordana, me dijo ‘profe estoy bien’. Es alegría y satisfacción, ahorita hablé con él y lo vi contento, lo vi feliz, porque yo veo que la preparación que él ha tenido es para estar más tiempo, jugar más, estar más fuerte y hoy lo veo mucho más fuerte”, comentó el técnico Alberto Gamero.

Al respecto concluyó: “El Falcao que recién llegó, hoy lo veo más fuerte, con más toma de decisión, más decidido y es hasta que él aguante, es un jugador de muchos movimientos interesantes en un partido, sabe pivotear, hacer desmarque de ruptura, desmarque de apoyo, sabe marcar cuando tiene que marcar. A la medida que se sienta bien lo vamos a tener, ya es cuestión de él cómo se siente para el día jueves (Chicó en Villavicencio), estamos muy cerca, pero seguramente que va a querer viajar”.

Falcao ha disputado nueve partidos con Millonarios en el presente campeonato, siendo inicialista en cinco de ellos. A la fecha, el Tigre registra una anotación, la que logró ante Patriotas en Villavicencio el pasado 1 de septiembre.