Falcao tras convertir su primer gol con Millonarios: “Llevo muchísimo tiempo soñando esto”

Villavicencio brilló para Millonarios, que goleó 3-0 a Patriotas y recuperó sensaciones. Radamel Falcao García marcó su primer gol con el equipo, igualando a Víctor Hugo Aristizábal como el máximo goleador histórico del país con 346 goles. El estadio Bello Horizonte vivió una fiesta, celebrando la primera anotación del Tigre tras un mes de inactividad por una fractura en su mano derecha. La victoria le da una tranquilidad parcial al conjunto bogotano y fortalece la moral del delantero, quien parece estar recuperando su motivación y haber mejorado su condición física.

Tras el final del encuentro, Radamel habló en rueda de prensa. Allí, el delantero dio sus declaraciones acerca del encuentro en Villavicencio, su primera anotación como embajador y la dedicatoria especial para el hincha de Millonarios que recientemente falleció, Javier Acosta.

“Me sentí como un niño cumpliendo ese primer sueño”, inició diciendo. “Ha sido una sensación maravillosa poder anotar el primer gol con este marco que teníamos hoy, que nos acompañaron a esta ciudad y les quiero agradecer a todos, estoy muy contento. Esto se lo quiero dedicar a mi familia, ha sido una tarde muy linda”, agregó.

Igualar a Aristizábal: “Ha sido una carrera larga, con muchos goles, poder alcanzar a una leyenda como es Víctor Hugo Aristizábal me llena de orgullo, ha sido uno de los referentes que hemos tenido en mi generación, también le quiero agradecer porque es uno de los delanteros que nos ha ayudado a nosotros. Espero hacer muchos más goles para Millonarios y estoy muy contento por igualarlo”.

Volver a Villavicencio: “Lo recuerdo, acompañé a mi padre una temporada aquí, es una de las tantas memorias que tengo con él y algunas veces también vine con la Selección Bogotá, esta plaza es especial para mí y anotar el primer gol en Millonarios también es muy lindo y nunca lo olvidaré”.

¿Cómo se sintió físicamente?: “Me sentí bien físicamente, desde los primeros días trabajé, la fractura no me impidió trabajar individualmente y puedo decir que venía con trabajo. La competencia es diferente, pero me sentí muy bien”.

El sueño del gol con Millonarios: “Llevo muchísimo tiempo soñando esto, a mí me tocó irme del país muy joven y este sueño se aplazó por más de 23 años. Cuando hice el gol no sabía qué hacer, pero puedo decir que fue muy emocionante y me sentí como un niño cumpliendo ese primer sueño que tenía”.

Dedicatoria a Javier Acosta: “Desafortunadamente, nos dejó un hincha de Millonarios y esa dedicatoria para él fue especial en todo sentido y lo mencioné al finalizar el partido que se lo había promedio y gracias a Dios pude hacer el gol”.