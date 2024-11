El Pulso del Fútbol, 11 de noviembre de 2024

Juan Fernando Quintero anotó un golazo para Racing. (Photo by Rodrigo Valle/Getty Images) / Rodrigo Valle

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid Hablaron sobre la protesta del Bucaramanga en la previa del partido ante Fortaleza. César dijo: “Para mí las decisiones arbitrales de los dos últimos partidos perjudicaron al Bucaramanga y el gol de Aldair Quintana que también fue anulado llevaron a la protesta del equipo. Pero lo que no es válido es invocar la libertad de expresión cuando Sambueza no tuvo respeto”. Sobre el tema Juan Felipe agregó: “Sambueza si se pasó de la raya, creo que Dudamel no. Y al final Bucaramanga tiene una posibilidad matemática y jugó, eso le hace bien al fair play, para que los demás equipos que tienen posibilidades, también jueguen”.

No olvide escuchar el audio del programa.

