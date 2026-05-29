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29 may 2026 Actualizado 20:15

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El Pulso del Fútbol, 29 de mayo del 2026

El Pulso del Fútbol analiza la eliminación del América de Copa Sudamericana.

Marcos Mina se lamenta tras la derrota del América ante el Fluminense. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images)

Marcos Mina se lamenta tras la derrota del América ante el Fluminense. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images) / Gabriel Aponte

Marcos Mina se lamenta tras la derrota del América ante el Fluminense. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images)
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¿Los técnicos se deben ir cuando las hinchadas quieran? El Pulso del Fútbol, 29 de mayo del 2026

¿Los técnicos se deben ir cuando las hinchadas quieran? El Pulso del Fútbol, 29 de mayo del 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el partido del Junior como visitante ante Palmeiras en la Copa Libertadores. César dijo: “Junior estaba pensando en la final, y al final termina jugando un partido valiente, pero no se podía competir contra un equipo como Palmeiras”. Sobre el tema Steven agregó: “Jhon Arias hizo sus goles arrancando por la derecha. Nosotros no tenemos la dinámica de juego que tiene el Palmeiras”.

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