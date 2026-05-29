Marcos Mina se lamenta tras la derrota del América ante el Fluminense. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images) / Gabriel Aponte

¿Los técnicos se deben ir cuando las hinchadas quieran? El Pulso del Fútbol, 29 de mayo del 2026 00:00:00 42:21 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el partido del Junior como visitante ante Palmeiras en la Copa Libertadores. César dijo: “Junior estaba pensando en la final, y al final termina jugando un partido valiente, pero no se podía competir contra un equipo como Palmeiras”. Sobre el tema Steven agregó: “Jhon Arias hizo sus goles arrancando por la derecha. Nosotros no tenemos la dinámica de juego que tiene el Palmeiras”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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