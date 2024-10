Rafael Dudamel estalló contra el arbitraje ante América: “¡El señor Rojas nos perjudicó!”

Se disputó la primera llave semifinal de la Copa Colombia 2024, compromiso que terminó con empate a un gol entre Atlético Bucaramanga y América de Cali en el Estadio Américo Montanini. Alexis Zapata abrió la cuenta al minuto 40 en favor de la visita, pero Fabry Castro se encargó de poner la paridad sobre el 77′.

Ahora bien, el duelo pudo desequilibrarse en favor del dueño de casa sobre el cierre del compromiso, cuando desde el VAR llamaron al árbitro Andrés Rojas para que revisara una posible pena máxima por mano evidente de Yerson Candelo. Pues bien, tras unos minutos de observación, el juez desestimó la acción y reanudó el juego con saque para la visita.

Dudamel estalló contra el arbitraje

A raíz de esta jugada polémica, Rafael Dudamel, entrenador del Bucaramanga, estalló en rueda de prensa. El venezolano se mostró “preocupado” porque, en su opinión, el arbitraje viene perjudicándolo desde hace un par de partidos y expresó: “No nos regalen absolutamente nada, pero no nos quiten”, poniendo como ejemplo, lo ocurrido el pasado fin de semana frente al Deportvo Cali y ahora contra el América.

“Todo esto con el respeto hacia los que designan los árbitros, con el respeto hacia un gremio que históricamente hemos respetado. Lo que hemos ganado como club e institución, lo hemos hecho con transparencia, con el trabajo de nuestros jugadores, con talento y sudor. Nadie nos han regalado nada, no nos regalen absolutamente nada, pero no nos quiten. Así como el domingo, hoy también nos quitaron”, dijo en un primer momento el estratega.

📻#ElVbarCaracol pic.twitter.com/47uTK0hWO8 — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) October 31, 2024

Adicionalmente, señaló que la mano de Yerson Candelo fue clara y por tal razón no entiende por qué Andrés Rojas, a quien criticó severamente, no la consideró: “Hace dos años, recuerdo que en Medellín contra Nacional saqué una tablet, en la que mostré una mano clara en un movimiento antinatural... Estuve a punto de traer otra vez la tablet, para mostrar una clara evidencia de la manera en la que hoy nos perjudicaron, así lo sentimos. Este pequeño detalle nos costó hacernos con la victoria, ante un gran equipo, que hizo un gran trabajo y al que no le tengo nada que decir”.

“Tengo una preocupación enorme por lo que ha ocurrido. El árbitro no atiende el llamado del VAR. Hay una mano que él sanciona, pero la mano termina siendo del jugador rival, claramente de Candelo en un rechazo de su propio compañero. Ni siquiera es que viene de uno de mis jugadores. Claramente golpea en el antebrazo derecho. ¿Por qué no atiende el llamado del VAR, el señor Rojas?¿Por qué no sanciona penal? La pelota le da en el pecho a Fabry y luego le da en la mano a Candelo. Estoy realmente preocupado. El domingo anterior también nos vimos perjudicados... Hoy sentimos que el señor (Andrés) Rojas nos ha perjudicado”, complementó.