Víctima del accidente con Alfredo Morelos lo desmintió: “No me ha acompañado en nada”

No cesa el escándalo en torno al accidente de tránsito que protagonizó Alfredo Morelos, el pasado miércoles 23 de octubre. En esta oportunidad, habló por primera vez, de manera pública, Sebastián Dávila, quien es el motociclista que fue impactado por el jugador de Atlético Nacional en la vía Hipódromo-Aeropuerto, sector curva del Gordo.

En diálogo con el portal ‘MiOriente’, Dávila indicó que su estado de salud es sumamente delicado, razón por la que debe estar monitoreado a cada momento. Asimismo, aseveró que Morelos “arruinó su vida” y por lo pronto deberá mantenerse en el Hospital San Vicente Fundación en Rionegro, mientras se cura de sus múltiples fracturas.

“Tengo 27 años, soy técnico en el Aeropuerto José María Córdova de Rionegro, el día del accidente yo iba para el trabajo. La verdad siento que destruyó mi vida, no sé si voy a volver a caminar de manera normal”, sentenció. Y complementó: “Dicen que estoy muy delicado y debo estar monitoreado las 24 horas del día, también he perdido mucha sangre”.

La víctima desmintió a Morelos

Vale recordar que Alfredo Morelos, a través de un comunicado publicado en redes sociales, se mostró arrepentido por lo ocurrido, ofreció sus disculpas y confirmó estar al tanto del motociclista y las autoridades: “He estado comprometido en colaborar con su recuperación y en brindar toda mi disposición a las autoridades para que los hechos se esclarezcan de manera justa”.

Ahora bien, Sebastián Dávila, que por cierto es hincha de Atlético Nacional, dijo que al sufrir el accidente no se enteró de que quien iba manejando la camioneta era el delantero cordobés, aunque manifestó no importarle de quién se trata, debido a que “no busco fama”. Eso sí, lo desmintió al asegurar que “no nos ha acompañado en nada” del proceso de recuperación.

“En el momento del accidente nunca me enteré, tampoco me importa, yo no busco fama, soy una persona muy trabajadora... (Lo del apoyo) Eso es mentira. Él no nos ha acompañado en nada, esto lo hemos afrontado solos como familia”, concluyó.