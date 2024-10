Cuánto es el 4x1000 de 3 o 5 millones de pesos: Cálculo exacto de estas cifras

El 4x1000 es un impuesto generado desde la década de los 90 por el Gobierno Nacional. Su nombre se da porque, por cada mil pesos, hay que pagar a las arcas tributarias 4 pesos. Este dinero también se conoce como Gravamen de Movimientos Financieros (GMF) y se ha mantenido a través del tiempo, ya que, en un principio, se pensaba como una contribución transitoria.

Inicialmente, el 4x1000 se activó mediante un decreto en el que se cobrarían 2 pesos por cada mil, puesto que, Colombia atravesaba por una crisis financiera que dejaba sin solvencia al país para pagar las deudas que tenía. Se presupuestaba que terminaría al siguiente año, 1999, pero se presentó la erupción del volcán del Nevado del Ruiz y, para cubrir los gastos de esto, se mantuvo.

En el 2000, se volvió permanente, se incrementó a 3x1000 y se fue elevando a un peso más para quedar finalmente en 4x1000. Dentro de esta medida, hay excepciones: toda persona tiene derecho a tener una cuenta marcada como exenta de 4x1000, las personas que reciben su pensión pueden pedir que no se les cobre en la cuenta que la reciben, las cuentas de Ahorro para Fomento de la Construcción, entre otros.

En reiteradas ocasiones se ha buscado eliminar este impuesto para los consumidores de productos financieros en Colombia. No obstante, esto ha representado para el recaudo fiscal del país, desde 1970 hasta hoy, más de 140.700 millones de pesos, según la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales).

¿Cómo sacar el cálculo de 4x1000 con esta cifra?

Según el Banco de Bogotá, se calcula sobre el valor de lo que vaya a sacar del cajero o transferir. Esto quiere decir que se debe multiplicar la cantidad de dinero por el 0,004 y, con esta multiplicación, ya obtendrá el resultado de lo que le retendrá la entidad financiera por el pago de este impuesto.

Recuerde que no es posible tener más de una cuenta de ahorro con la excepción del cobro del 4x1000, si la expidió antes del 12 de diciembre del 2024. Ahora, si fue después de esta fecha, la entidad de su preferencia no le pude cobrar si su cuenta no supera los 350 UVT mensuales, sin importar que haya o no declarado el depósito como cuenta exenta.

¿Cuánto es el 4 por mil de 3 o 5 millones de pesos?

Teniendo en cuenta la anterior fórmula, por 3 millones de pesos que vaya a retirar o transferir, el valor de este impuesto sería:

3′000.000 x 0.004= 12 mil pesos.

En el caso de cinco millones quedaría así:

5′000.000 x 0.004= 20 mil pesos.

¿Cuánto puedo transferir sin que me cobren 4x1000?

No hay un montón máximo o mínimo para el cobro del impuesto del 4x1000, pues, lo que es relevante en estos casos es que se encuentre dentro de las excepciones. En su defecto, también el Gobierno ha dispuesto que si su cuenta no supera un monto de más de 16 millones de pesos, no le puede imponer este impuesto.

Otras de las excepciones poco conocidas son: