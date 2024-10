Sigue el dolor de cabeza para los usuarios de Pharmasan en Cúcuta

Cúcuta

En una completa odisea se ha convertido para los usuarios de la salud en Cúcuta reclamar sus medicamentos en Pharmasan. Aseguran que duran horas para ser atendidos y al momentos de llegar su turno, tan solo reciben uno o dos, de una lista de cinco o siete medicamentos.

En Caracol Radio estuvimos dialogando con varias personas, quienes aseguraban que “yo estoy desde temprano acá y está muy lenta la entrega de medicamentos, aparte de eso entregan unos y otros no”, dijo uno de los usuarios.

Jaime Parra, otro de los usuarios aseguro que “me quedaron pendientes muchos medicamentos, me dicen que debo llamar a ver cuando llegan, pero eso es tremendo, nunca llegan. A mi me han tomado la dirección de mi casa y me dicen que me envían los medicamentos a la casa y nunca me han llegado”.

Freddy Ferrer es otro de los usuarios de salud que dio a conocer su queja a Caracol Radio: “La primera semana me fue bien, pero ahora ya llevo dos semanas que no me entregan los medicamentos para mi esposa que sufre de epilepsias”.

Ana Marisol Castro aseguró que estuvo desde la 1:30 p.m. hasta las 7:00 p.m. de este martes esperando para recibir sus medicamentos y tras más de 5 horas de espera le informaron que no había sistema. “Regresé hoy y ahora me dicen que espere, llevo 15 días buscando los medicamentos para mi papá que sufre del corazón y no hay nada. De siete medicamentos solo me dieron dos”.

Finalizan asegurando que su salud y la de sus seres queridos está en riesgo por el no suministro de los medicamentos para los tratamientos de sus enfermedades.