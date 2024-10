¿Qué implicaciones tiene la investigación a Gustavo Petro por parte del CNE?

Cúcuta

Tras conocerse el pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral - CNE - frente al pliego de cargos contra Gustavo Petro y Ricardo Roa por presunta violación de topes en la campaña Petro Presidente 2022, Douglas Serrano, abogado politólogo de Cúcuta entregó su análisis frente a la interpretación de lo que indica la Constitución Política de Colombia.

“Cómo todos sabemos, el presidente de la República solo puede ser juzgado por dos órganos, la Corte Suprema de Justicia y el Congreso de la República (...) Al ver cómo el CNE inicia una investigación simplemente aduciendo o alegando que lo va a hacer como candidato, es que en el momento en que el presidente fue elegido y se posesionó ya tomó ese fuero constitucional. A mi juicio es una extralimitación del CNE” dijo Serrano.

Resaltó que ante esto, “el presidente o cualquier ciudadano podría iniciar una acción jurídica. Esto va más allá de que si el presidente nos gusta o no, aquí no estamos hablando de izquierda o derecha sino de la Constitución y un cumplimiento de la ley. Ahora, también hay que revisar que el CNE, sus integrantes son personas que han estado en el ejercicio político, Congresistas y demás, personas que se quemaron en algún momento y no alcanzaron una curules y terminaron en el CNE presentadas por los partidos políticos. Entonces, ¿es un órgano técnico? Hay que revisarlo”.

Frente al llamado de Petro para que las organizaciones sociales estén en asambleas permanentes indicó que hoy el país “está en campaña político. Incluso la Colombia Humana, desde el primer día está en campaña para una reelección, y cuando digo reelección no hablo del presidente como tal, porque posiblemente no sea el candidato, sino alguien de la Colombia Humana que se presente y esa asamblea permanente es para buscar el apoyo y una elección de un nuevo candidato en el proceso, porque básicamente el presidente ha usado como caballo de batalla o estrategia política siempre estar en el centro de los procesos sociales y este es un llamado para mantenerse activo con la sociedad”.

Finalmente indicó que, “posiblemente esta investigación sea archivada, en cumplimiento de la Constitución no pase nada, simplemente será una noticia que va a tener sonando a todos los expertos desde el área constitucional, desde la ciencia política todos estos días, pero un avance como tal no lo va a haber”.