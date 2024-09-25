Hable con elPrograma

18 feb 2026 Actualizado 09:33

Estamos al límite en temas de gas y electricidad: Asoenergía lanza nueva alerta

Redacción W Radio Colombia

Sandra Fonseca, directora de Asoenergía, conversó con La W, con Julio Sánchez Cristo, sobre la crisis de generación de energía en el país, situación que se ha empeorado con la falta de lluvias a nivel nacional.

“Estamos en el límite de la confiabilidad y competitividad en temas de gas y eso repercute en temas eléctricos. Estamos al 50% de los embalses y deberíamos estar entre el 70% y 80%. ¿Qué pasará? Se espera el 20% de racionamiento para la industria en el 2025 y otro 20% en el 2026″, explicó.

De esta manera, señaló que, si no llueve, “tendremos que usar gas para generar energía eléctrica”.

