El Pulso del Fútbol, 20 de septiembre de 2024

AVELLANEDA, ARGENTINA - APRIL 20: Cesar Farias, head coach of Aucas looks on prior to a Copa CONMEBOL Libertadores 2023 group A match between Racing Club and Aucas at Presidente Peron Stadium on April 20, 2023 in Avellaneda, Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images) / Marcelo Endelli