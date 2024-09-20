¿Decreto destraba el tema del cannabis medicinal en Colombia? MinSalud respondió

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre el decreto que destrabaría la reglamentación para el cannabis de uso medicinal en Colombia.

“Uno no puede entender. Parece que matamos el tigre y nos asustamos con la piel”, afirmó.

“La intención es que podamos revalidar eso y podamos producir modificando el decreto 811 de 2021 que prohibía el cannabis nacional para uso medicinal”, añadió.

Jaramillo aseguró que con el decreto que se expidió en el gobierno Duque el país “perdió la oportunidad de un ingreso” importante.

¿El decreto modifica la constitución?

“Somos especialistas en demandar todo, pero estamos convencidos de que trabajamos sobre la Constitución y la ley, además de darle la oportunidad a sectores del país para que conviertan su trabajo en algo legal”, explicó.

De esta forma, mencionó que con el nuevo decreto se dará la posibilidad a que se use el cannabis nacional para uso medicinal.

¿Queda destrabado el tema del cannabis medicinal en Colombia?

“Por supuesto. Entendamos una cosa, hay variedades de cannabis que no son psicoactivos, ya no es alucinógeno, es eminentemente medicinal”, comentó.

¿Hay recursos para la salud?

De otro lado, se refirió a los recursos para la salud y aclaró que “no habrá desatención de ninguna manera” para este sector.

“El 97.5% de los costos de la salud ya se pagó todo septiembre, es decir, 4.5 billones de pesos. La semana entrante queda pago todo lo que tiene que ver con la unidad de pago por capitación”, sostuvo.