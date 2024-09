“Lo que hace el presidente Petro es gobernar desde X”: alcalde de Bucaramanga

Jaime Beltrán, cabeza de la capital de Bucaramanga, comentó su posición sobre la migración, el transporte público y la feria de la región, la cual se vio afectada por el paro camionero. Sin embargo, hoy se reactiva esta celebración que reune, según Beltrán a extranjeros, gente de la provincia y ha reactivido la economía en los sectores hoteleros y gastronómicos.

Entre los temas que se tocaron fueron la baja en homicidios en Bucaramanga, a lo cual, el invitado respondió que, “ha bajado todas las tasas de robo a personas, robo a motocicletas, robo a establecimientos públicos. El único que no hemos podido bajar es el tema de homicidios (3:07) y ese obedece, literalmente, a un problema transnacional que estamos teniendo”. De acuerdo con el entrevistado, estos homicidios obedencen a que el 70% de los muertos hacen parte de estructuras criminales como el Tren de Aragua.

Recordemos que el mandatario de la ciudad pidió a mediados de este año se desató una polémica, ya que, Jaime Beltrán pidió que se le dieran las facilidades para realizar deportaciones y expulsiones de migrantes venezolanos que habían cometido delitos dentro de su región.

“Nos descentralizan las peleas, pero no nos dan las herramientas. A mí me mandan a pelear, pero me amarran las manos”, manifestó Beltrán, pues, al menos en el caso de migrantes venezolanos, limitaron su expulsión a seis expulsiones semanales y no, tal como lo planteaba, de más de 20 personas.

En otros casos el alcalde contó que recibió poco apoyo, como los que el Concejo de Bucaramanga expidió una prohibición del consumo de droga en parque, el Gobierno Nacional impidió que se requisaran a los menores dentro estos espacios o en ocasiones que necesitaron refuerzos del Ejército Nacional para recuperar, “el control de territorio”.

En relación con esto, el alcalde explicó que sí se ha visto interés de Migración Colombia y que, a la fecha, se han expulsado cuarenta migrantes del país vecino. El procedimiento que se toma es que la Policía Metropolitana entrega un reporte de quienes tienen más notificaciones por delitos, se les hace una búsqueda y, a la semana, se sacan del país entre 6 a 8 personas.

“Lo único que puedo aplaudir de ese trino es que es la primera vez que Petro se refiere a Bucaramanga para decir que le va a poner atención a un tema, porque hasta hoy, en casi siete meses, no lo han vuelto a mirar”, y agregó que, “eso es gobernar desde Twitter...no ha llegado el primer, el primer, la primera persona a decir venga, qué necesitan, qué vamos a hacer cuando el presidente se manifiesta en su trino”.

Por otro lado, se refirió al transporte masivo Metrolínea, que está próximo a liquidación, ante esto, respondió: “Metrolínea es el camino a la liquidación, pero ya es una decisión que se toma en los próximos días y la noticia se dará el día que radiquemos en el Consejo Bucaramanga la liquidación cuando ya estén firmes”. Con ello, explicó que habrá, “un periodo de transición” y que, si bien llegará a su fin Metrolínea, no se perderá el sistema de transporte.

También dio detalles sobre el proceso judicial que lleva por doble militancia en que se podría anular su permanencia como alcalde de Bucaramanga: “ya tuvimos nuestra primera audiencia. Tenemos la confianza y la certeza de que con la legitimidad que fuimos elegidos en la ciudad de Bucaramanga, con esa misma vamos a permanecer”.