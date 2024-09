Alcalde de Bucaramanga pidió a Petro evitar los mensajes que ‘no apaciguan los ánimos’

Bucaramanga

Tres días completa el paro nacional del gremio camionero por el alza del ACPM. En las últimas horas el presidente de la república, Gustavo Petro, invitó a través de su cuenta de ‘X’ a la clase obrera para “salir a defender el país”.

En riesgo el consumo de carne de res y de leche en Santander por paro de camioneros

“La clase obrera hoy debe salir a defender el país. No es pueblo contra pueblo. Eso es lo que quieren. Es ayudando a resolver una agenda de los pequeños camioneros que permita que el país no sufra el déficit que nos llevaría a mantener las desigualdades sociales y que al mismo tiempo el mercado de la carga tenga más presencia del pequeño camionero. Es logrando extender al máximo los sindicatos de chóferes de las grandes empresas camioneras y de transporte público del país empezando por transmilenio. Aprovechemos el tiempo del paro para realizar las grandes asambleas de sindicalización . El gobierno apoyará por completo la legalización sindical de los trabajadores del transporte”. Dijo el mandatario a través de su cuenta de ‘X’.

Autoridades reportan seis bloqueos en el área metropolitana de Bucaramanga

En esta misma red social el mandatario de la capital santandereana señaló que los bloqueos no se van a levantar con este tipo de mensajes que no apaciguan los ánimos: “no es posible que mientras en los territorios estamos tratando de ayudar en esta crisis que ocasionó el Gobierno Nacional, usted envíe estos mensajes que no ayudan a apaciguar los ánimos sino todo lo contrario. Los bloqueos no se levantarán así”.

Un adolescente de nacionalidad extranjera fue asesinado por sicarios en Piedecuesta

Por ahora se mantiene el Puesto de Mando Unificado en Santander donde por lo menos 20 bloqueos mantienen incomunicados al departamento.