La controvertida “fuente no formal” de Fiscalía sería un antiguo escolta de Nicolás Petro

Caracol Radio conoció que la controvertida “fuente no formal”, que permitió hacer efectiva la orden de captura y que entregó información en gran parte del proceso que se sigue en contra de Nicolás Petro, por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, sería uno de los escoltas que hizo parte de su esquema de seguridad. Esta persona grabó fotos y videos que le entregó a la Fiscalía. ((VER FOTOS))

Fotos de seguimientos a Nicolás Petro y laura Ojeda, habrían sido tomadas desde vehículos de su esquema de seguridad Ampliar

Fuentes del ente acusador confirman que los videos que están en poder de Caracol Radio, fueron grabados desde los carros del esquema de Nicolás Petro, desde los parqueaderos y áreas comunes del condominio, incluso todo indica, según los videos, que el seguimiento se habría hecho desde un apartamento alquilado por la propia Fiscalía en el mismo edificio en el que habilitaba Nicolás Petro. ((VER VIDEO))

La controvertida fuente no formal

Previo a la captura de Nicolás Petro en julio de 2023, el entonces fiscal Mario Burgos, con formatos de “fuente no formal” intentó capturarlo en otras dos ocasiones que fueron negadas por los jueces. Según el expediente judicial la captura que sí se hizo efectiva, fue porque la “fuente no formal” le dijo a la Fiscalía que Nicolás Petro, pretendía irse a España y evadir a la justicia.

El asunto es que todo parece indicar que esta “fuente no formal”, cuyo nombre, Caracol Radio se lo reserva para no afectar la seguridad de esta persona, sería un hombre que trabajó como escolta de Nicolás Petro, y quien continuamente le entregó información sobre el hijo del presidente a la Fiscalía. ((VER FOTO))

Hace unos meses, el entonces fiscal del caso Mario Burgos, anunció que no daba a conocer el nombre de la llamada “fuente humana” o “fuente no formal” pese a que se lo ordenó el juez del caso, Hugo Carbonó, la razón de la negativa de la Fiscalía, era irresponsable revelar la identidad de su informante.

¿Qué diferencia hay entre fuente no formal y agente encubierto?

La diferencia es abismal. Porque según el manual de policía judicial, “la fuente no formal” es aquella fuente que no está identificada. Se consideran fuentes no formales los documentos anónimos, las llamadas telefónicas, noticias difundidas por medios de comunicación, correos electrónicos, sin que se tenga certeza del origen o validez de la información ni de la fuente.

Mientras que, la figura del “agente encubierto”, según el Código de Procedimiento Penal, es una técnica de investigación que permite, mediante la infiltración, recolectar información del investigado. El agente encubierto puede ser un policía judicial o un particular de la confianza del indiciado o investigado, y los datos que sean recolectados deben ser coordinados por la Fiscalía y posteriormente presentados ante un juez de garantías.

El problema es que, en este caso, la Fiscalía sabía quién era la supuesta fuente no formal, sabía que esta supuesta fuente estaba haciendo vigilancias a Nicolás Petro y que en la práctica estaría actuando como agente encubierto. Pero lo presentaron como “fuente no formal”

Le doy un dato final… Estos videos y las fotos de los seguimientos de la denominada fuente no formal que hacía trabajos de espia, son los mismos datos que el entonces fiscal Mario Burgos no quiso revelar a la defensa, incluso, sabemos que hasta el momento la Fiscalía no ha entregado estos datos a la defensa de Nicolás.