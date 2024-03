Fiscalía dice que no revelará identidad de fuente “no formal” en el caso Nicolás Petro

JUDICIAL

Caracol Radio conoció que la Fiscalía no revelará la identidad de la “fuente no formal” que permitió hacer efectiva la orden de captura y gran parte de proceso que se sigue en contra de Nicolás Petro por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Así consta en un documento de seis páginas firmado por el fiscal Mario Burgos en respuesta a una solicitud que hicieron los abogados de Nicolás Petro.

En el descubrimiento probatorio que se hace después de la acusación y previo a la preparatoria de juicio, la defensa, en varias cartas dirigida a la Fiscalía alegó que “no fue entregada la identificación de la fuente no formal, solo trasladaron el formato diligenciado de fuentes no formales y tampoco se vislumbran Elementos Materiales Probatorios que soporten los motivos fundados”

Ante esa solicitud, el fiscal Mario Burgos explicó que, las declaraciones que entregó esa fuente “no formal” ya fueron entregadas a la defensa

“no obstante, lo concerniente a la identificación del mismo, guarda reserva legal, por lo cual no es pertinente por parte de la Fiscalia General de la Nación revelar esta información de carácter reservado. Adicionalmente, esta fuente no formal no se va a utilizar en el desarrollo de la audiencia de juicio oral”.

La fuente controvertida fuente “no formal”

En el noticiero del medio de fin de semana de Caracol Radio, se reveló que, según consta en el expediente judicial, esa fuente “no formal” le dijo a la Fiscalía que el hijo del Presidente, supuestamente, se quería escapar a España y evadir la justicia, pero los informes de policía judicial indican que Nicolás Petro estaba averiguando por un curso universitario en la madre patria.

En el informe del analista de comunicaciones consta que, el asesor de la Escuela de Negocios de España, en esas llamadas, le explicaba a Nicolás los cursos, las acreditaciones y las ciudades que debía visitar. ((VER DOCUMENTO))

Caracol Radio supo que la defensa de Nicolás Petro insistirá ante los jueces para que le entreguen la identidad de la fuente “no formal”.

Los reparos de la defensa de Nicolás

Este fin de semana la defensa de Nicolás Petro cuestionó a la Fiscalía tras la filtración del video del operativo de captura.

Dicen los abogados del hijo del Presidente, que no se ha garantizado la igualdad de medios procesales entre la Fiscalía General de la Nación y la defensa de Nicolás Petro.

A pesar de las múltiples solicitudes realizadas por los defensores y de las órdenes que ha emitido el Juez, la Fiscalía se niega a entregar la totalidad de los elementos de conocimiento del proceso.

“Por tal razón, elementos materiales probatorios como el video filtrado ilegalmente el día de hoy, son conocidos primero por la opinión pública, que por la defensa (…) El hecho de que estos elementos se mantengan reservados para los abogados defensores es una manifiesta vulneración al derecho a la defensa y a la garantía del ejercicio de la función de abogados, quienes deben poder asesorar y representar a las personas acusadas de un delito sin ningún obstáculo o restricción.”, indicaron en un comunicado.