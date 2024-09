En audio: Gloria Espinosa, la guerrera que luchó contra un cáncer durante 14 años

A las 5:00 de la tarde del pasado viernes 6 de septiembre, la vida de Gloria Espinosa, una reconocida administradora de empresas barranquillera, se apagó luego de batallar contra un cáncer por más de una década.

Gloria, hace 14 años, fue diagnosticada con liposarcoma mixoide, un tipo de cáncer que ataca las células que almacenan grasa en el cuerpo. La barranquillera pasó gran tiempo de su vida en quirófanos, donde fue tratada en varias ocasiones.

Sin embargo, esto no fue impedimento para borrarle la sonrisa, pues la mujer se convirtió en una inspiración para las personas que luchan con esta enfermedad, y esto lo reflejó cuando hablaba en los distintos medios de comunicación.

Adelantó su cumpleaños

Gloria decidió adelantar su cumpleaños número 50 para estar en optimas condiciones y disfrutarlo, el 27 de junio, con su familia y amigos. Así lo contó en los micrófonos de Caracol Radio, el pasado 9 de julio. La mujer adelantó su cumpleaños por casi cuatro meses.

“Ya yo no tenía opción, el doctor me había dicho que no había nada que hacer, entonces todas mis amigas saben que a mí me encanta celebrar mi cumpleaños y estos eran los 50 de Gloria, y me celebraron el cumpleaños anticipado, el día miércoles, y fue un día de los más felices de mi vida”, dijo.

La barranquillera argumentó que “todos teníamos sentimientos encontrados y cada quien se metió en lo que yo quería y complacerme, y todos terminamos viviendo cosas muy lindas”.

“El tiempo de Dios es perfecto”

Sobre la fuerza que había sacado Gloria para sobrellevar la enfermedad, indicó que “el tiempo de Dios es perfecto, y yo digo que todo lo que yo quería, Dios me lo dio. Entonces Dios tiene la última palabra y él me ha consentido”. El día de su muerte, su esposo y sus dos hijos estuvieron a su lado en la habitación.