Play/Pause El Pulso del Fútbol, 27 de agosto de 2024 44:02 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://caracol.com.co/embed/audio/509/1724785717235/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid hablaron sobre la salida del entrenador Pablo Repetto de Atlético Nacional. César dijo: “Nacional tuvo 17 días para tomar la decisión de sacar a Repetto, pero no aprovecharon ese tiempo. Tomaron la decisión rápido y la información dice que un grupo de jugadores no estaban de acuerdo con el mensaje de Repetto”. Sobre el tema Juan Felipe agregó: “Yo también tengo esa información, pero no creo que sea la más grave y es que algunos culpan al preparador técnico. Algunos afirmaban que usaban métodos que ya no se utilizan”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube

Facebook