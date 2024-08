Play/Pause El Pulso del Fútbol, 13 de agosto de 2024 46:07 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid hablaron sobre el partido de Junior como visitante ante Colo Colo en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Juan Felipe dijo: “He preguntado la nómina y no tiene a Enamorado, y así en la mayoría de los que pregunté. Adelante jugarían Chará, Yairo Moreno y Bacca”. Sobre el tema César agregó: “La idea de Reyes es meter a Enamorado en el remate del partido, y me parece que es algo inteligente en el planteamiento”.

