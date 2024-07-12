Al Oído: en tono pugnaz, Petro anunció un fast track en el Consejo de Seguridad de la ONU

Un nuevo globo llamado fast track llega con esa perla que lanzó el presidente Petro en su discurso ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, hábilmente abriendo la puerta del acuerdo de paz.

El presidente argumentó en reiteradas ocasiones en su discurso que el fast track sería para modificar las normas que no permiten que haya un cambio de la realidad en el país. Desmenucemos esto, porque con narrativas inventadas y como no son expertos en libretos, buscan enredar.

Todas las propuestas del plan de Gobierno del presidente podrían ser consideradas como necesarias para conseguir la paz, esto sumado a un tiempo que juega en contra porque quedan dos años y no han hecho nada más allá de lanzar un globo cada dos semanas, por eso buscarán la justificación del fast track.

Un foro como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no es precisamente para ir y burdamente lanzarle pullas a gobiernos anteriores, es el espacio para presentar lo que ha hecho el Gobierno que representa por la paz.

Ir a decir mentiras, como que “Colombia está ahorcada financieramente para cumplir el acuerdo” fue ingenuo y muy mal planeado. El discurso lejos del tono diplomático que construye en un escenario como el de las Naciones Unidas fue suplantado por el mismo tono que le funciona en el espectáculo de nuestra política nacional.

Buscan irrespetar la democracia más que nunca, debemos entender que lo que nos une debe ser salvaguardar la institucionalidad y hacer respetar la constitución. Ojo, mientras distraen con globos, aceleran con pasos de gigantes, esta historia ya la hemos visto en países vecinos.

Cierro con la advertencia del expresidente Duque: “buscan un mecanismo espurio para debilitar el trámite legislativo, y así, debilitar al Congreso en una sustitución de la Constitución”.