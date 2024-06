El Volcán Nevado del Ruiz rompe récord de sismos en un día

Manizales

Aunque el Volcán Nevado del Ruiz continúa en estado de actividad amarillo, desde el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales, reportan que este el fenómeno empezó hacia las 03:42 a. m. y terminó a las 10:13 p. m. del día lunes, convirtiéndose en uno de los episodios de mayor duración y con mayor número de eventos desde el 2015. No obstante, a pesar de tener muchos sismos, se caracterizó por ser de baja energía, Jhon Macario Londoño, Jefe técnico de Geoamenazas de la entidad explicó el evento.

“La sismicidad relacionada con la actividad del domo (protuberancia o montículo) de lava ubicado en el fondo del cráter incrementó notoriamente. El 24 de junio se registró el episodio de mayor duración y de mayor número de eventos de este tipo de sismicidad en lo que va del año. Este es, además, uno de los episodios de mayor duración y número de eventos desde el 2015, año en el que por primera vez se registró este tipo de sismicidad”.

Desde el Servicio Geológico Colombiano destacan que, si bien este tipo de fenómenos están contemplados en el estado de actividad Amarilla, no hay que olvidar que la actividad de este volcán se encuentra inestable, por lo que es fundamental estar atentos a los cambios en su comportamiento.

La sismicidad relacionada con la dinámica de fluidos al interior de los conductos volcánicos aumentó en el número de sismos registrados y en la energía sísmica liberada. Las señales sísmicas presentaron niveles de energía variables con valores predominantemente bajos a moderados y, de manera ocasional, con valores altos. También, fue notorio el aumento de señales sísmicas de larga duración.

A través de las cámaras utilizadas en el monitoreo del volcán y reportes, de funcionarios del Parque Nacional Natural de Los Nevados y de habitantes en el área de influencia del volcán, fue posible la confirmación de varias emisiones de ceniza asociadas con algunos de estos eventos sísmicos.

En el comunicado de prensa de novedades de la semana sobre la actividad del volcán insisten en el llamado a las personas que visitan el Parque Nacional Natural Los Nevados para que no se acerquen a las zonas más próximas al cráter Arenas, donde el acceso está restringido, ya que la persistencia de las anomalías térmicas, la actividad relacionada con el domo de lava y las frecuentes emisiones de gases y ceniza hacen que este sector del parque sea peligroso para la vida y la integridad de las personas. También se recomienda no realizar paradas por largos periodos de tiempo en la vía Murillo – Cerro Gualí, en particular en los cañones de los ríos Gualí, Azufrado y Lagunilla, que nacen en el volcán, por encontrarse en la zona de amenaza volcánica alta.

