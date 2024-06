Los funcionarios del MinTrabajo en Caldas realizaron un cacerolazo exigiendo garantías

Manizales

Desde el pasado 31 de mayo, los empleados de la cartera ministerial entraron en huelga pidiendo mejoras salariales y laborales, ya que tienen acuerdos pactados desde hace más de 10 años y no se han cumplido algunos, como la asignación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda para tener una nivelación salarial frente a otras entidades, pese a que hace dos semanas dicho ministerio aprobó una bonificación cumpliendo una de las exigencias de los sindicatos.

Alberto Villegas Villegas, inspector de trabajo de la Dirección Territorial del Ministerio en Caldas, asegura que “las novedades son muy pocas, se espera que la bonificación a la que se comprometió el ministerio desde marzo, realmente la paguen este mes, básicamente, no se ha avanzado casi en nada porque no han atendido el Comité de Huelga, en el que se deben aclarar más del 45 % de los puntos, ya que hasta ahora han resuelto el 60 por ciento de temas relacionados a la seguridad social, capacitaciones de Salud Ocupacional y temas que no implican mucho esfuerzo económico, pues lo trascendental es la equivalencia salarial”.

Así mismo, el funcionario se refirió a la apertura de vacantes en todo el país que realiza la Comisión Nacional del Servicio Civil calificándola como fundamental para bajar la carga laboral, pero asegurando la nivelación salarial para los nuevos empleados y quienes llevan más tiempo. “Teníamos claro lo de los concursos, porque las cargas laborales es impresionante, entonces se requiere el ingreso en planta de los trabajadores que le hacen falta para poder responder con los objetivos de la institución, aclarando que el ajuste institucional, que se pretende hacer, ya aparezcan las escalas salariales para beneficio de todos los trabajadores, tanto los que estamos, como los que deben de ingresar”.

Entre tanto, los funcionarios del ministerio, en la seccional Caldas, seguirán en huelga hasta que se solucionen los puntos pendientes, ya que los acuerdos logrados no alcanzan el 10 %. Además, todavía no hay atención al público.

