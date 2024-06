¿Qué pasa si una persona no se baña en 4 días? Expertos explican si es bueno o malo

La higiene corporal es, tal como lo indica UNICEF, tiene por objeto conservar un buen estado de salud y prevenir diversas enfermedades, por lo que es importante plantear y consolidar algunos hábitos en las personas, como bañarse el cuerpo, ya sea con agua caliente o fría, que tendría algunos beneficios.

A su vez, preservar el agua es uno de los pilares fundamentales para conservar la vida; pues, como indica la Organización Mundial de la Salud (OMS), el agua es importante para la salud pública, tanto si se utiliza para beber, para uso doméstico, para producir alimentos o con fines recreativos. Sin embargo, en las últimas semanas, en Colombia se ha venido regulando el uso de este recurso, ya que se han presentado bajos niveles hídricos en diferentes embalses del país, por lo que se están viviendo jornadas de racionamiento y las personas están buscando ahorrar este recurso natural.

En ese sentido, además de los cuidados y acciones domésticas de ahorro del agua, algunas personas optan por no bañarse en estos días de racionamiento, o no se bañan todos los días debido a su estilo de vida, pero, ¿cuánto es el tiempo máximo para permanecer sin ducharse y qué pasa si no lo hace por 4 días? Acá le contamos todos lo que tiene que saber:

Qué pasa si una persona no se baña en 4 días: ¿es bueno o malo?

Según la experta Barbara Barash, médica del Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio y profesora en la Facultad de Medicina del Estado de Ohio, aunque la frecuencia ideal para bañarse puede variar según la opinión de cada experto y las preferencias personales y culturales, sí existen algunos riesgos al no bañarse a menudo o hacerlo muy frecuente; pues Barash explica que, aunque múltiples personas alrededor del mundo se bañan a diario, otras prefieren hacerlo solo 2 o 3 veces por semana, e incluso menos.

En ese sentido, la experta indica que la idea de bañarse 2 o 3 veces por semana sigue siendo saludable; pues todo depende de la temperatura exterior, el tipo de piel de las personas, qué tan activos son, sus afecciones o alergias en la piel, el tiempo que dura bajo la ducha y la temperatura con la que lo hace.

Sin embargo, si dura 4 días o más, podría estar cruzando los niveles saludables de abstención del baño corporal, ya que puede traer problemas en la piel; pues, como señala, “los aceites normales que se necesitan para mantener una buena barrera cutánea pueden acumularse y, mezclados con sal y suciedad, podrían irritar la piel, provocando brotes de afecciones como eczema o psoriasis, o causar picazón en la piel”.

A su vez, menciona que no bañarse con la suficiente frecuencia puede provocar el crecimiento excesivo de bacterias y aceites que generan infecciones de la piel, así como un evidente olor corporal.

¿Cuánto debería durar una ducha?

Al respecto, el portal médico especializado ‘Healthline’ consultó a la dermatóloga Edidiong Kaminska, quien aseguró que el tiempo máximo recomendado de ducha es de 5 a 10 minutos, que es el tiempo suficiente para limpiar e hidratar la piel.

A su vez, la misma experta afirma que durar más tiempo del recomendado en la ducha puede tener consecuencias en el cuerpo, entre las que se encuentra que la piel podría deshidratarse si la ducha es con agua tibia o caliente, además de eliminar los aceites naturales de la piel.