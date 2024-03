¿Es malo bañarse con agua caliente? ¿Hay consecuencias?

Las duchas para algunos son uno de los mejores momentos del día, pues son vistas como un espacio de relajación y en donde el estrés se deja a un lado. Para otros es simplemente un momento de higiene y aseo personal. Sin embargo, la temperatura del agua varía dependiendo los gustos, hay quienes prefieren el agua fría y otros no.

Sobre la temperatura del agua en la ducha se ha hablado bastante. Además, es un asunto que ha sido estudiado de manera juiciosa por expertos de la salud. Incluso, algunos han intentado dar cifras sobre la temperatura ideal del agua al momento de bañarse.

Aunque no se debe desconocer el contexto puntual por el que los ciudadanos eligen una ducha fría o una caliente. Las personas suelen tener en cuenta el lugar donde viven, la temperatura de su ciudad o municipio, la hora del día, entre otros aspectos. Es decir, no es lo mismo ducharse en horas de la madrugada que al medio día. O ducharse en una ciudad costera, que en un municipio de clima frío.

¿Hay una temperatura ideal para ducharse?

En este sentido, expertos han llegado a mencionar que es aconsejable ducharse con agua que esté a una temperatura de unos 18 a 24 grados, pero debe ser un baño rápido, ya que es agua un poco fría. Las duchas con agua fría son recomendadas para evitar problemas circulatorios y por el cuidado de la piel, ya que ayuda a cerrar los poros.

No obstante, en caso de vivir en una zona con clima frío, se ha sugerido que la temperatura del agua no supere la del cuerpo, es decir, no sea mayor a los 37 grados.

Ahora bien, en caso de no querer una ducha muy fría o muy caliente, se ha llegado a indicar que la ducha ideal puede ser aquella que tenga una temperatura tibia de unos 25 y 30 grados, pero que el baño no sea mayor a los 5 minutos.

Al respecto, la reconocida Clínica Mayo ha advertido que lo ideal es que las personas tomen duchas con una temperatura templada, ya que así se cuida la piel, además, quienes tienen problemas cutáneos podrán evitar afecciones a futuro.

¿Es malo bañarse con agua caliente? ¿Hay consecuencias?

La mayoría de expertos señalan que no es recomendable bañarse con agua caliente, ya que aunque es relajante, puede traer problemas en la piel.

Las consecuencias de darse duchas con altas temperaturas son varias:

Entre las principales consecuencias se encuentran quemaduras en la piel, problemas cardiovasculares o hasta deshidratación.

Los ciudadanos con el tiempo empiezan a notar que su piel es seca y escamosa por las duchas calientes, ya que el agua a una alta temperatura puede ayudar a suprimir los aceites naturales de la piel.

Además, las personas pueden llegar a presentar irritación cutánea. Quienes tienen dermatitis o eczema deben cuidarse aún más de la temperatura

Afecciones cutáneas como la psoriasis se pueden agravar aún más, porque se irrita la piel. Otro tipo de problemas en la piel pueden verse también impactados.

Adicionalmente, se pueden llegar a presentar alergias relacionadas con el sistema respiratorio.

Finalmente, se puede causar una disminución en la presión arterial, es por esto que se recomienda duchas frías o templadas. Además, la circulación sanguínea se ve afectada.