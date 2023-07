¿Cuantos días se debería bañar a la semana?: la ciencia tiene la respuesta

En Colombia, las personas se suelen dar por lo menos una ducha por día y por la cultura, se ha inculcado que esta práctica se debe hacer cotidianamente en horas de la mañana. Sin embargo, existen muchas culturas que lo hacen de una manera muy distinta, según la Universidad de Harvard en China suelen hacerlo dos veces a la semana y en algunos lugares de Europa solo una.

No obstante, en un artículo de Harvard se mencionó que aparte de ser algo cultural, las personas se bañan todos los días para evitar malos olores corporales, después de hacer ejercicio en las mañanas o simplemente al despertarse para volver a tener una jornada de trabajo o estudio. A continuación, le contamos lo que dice la ciencia sobre esto.

¿Es malo bañarse todos los días?

Teniendo en cuenta la investigación realizada por científicos de Harvard, mencionada en la revista National Geographic, la piel humana en su estado normal, es decir, sin bañarse, tiene una delgada capa que contiene aceite y diferentes tipos de bacterias que son buenas.

Cuando una persona se da una ducha o más a diario, fregándose constantemente la piel con jabón, puede estar dañándose la piel, puesto que se podría provocar resequedad ocasionando los siguientes problemas:

Infecciones o reacciones alérgicas por microorganismos presentes sobre la piel seca.

El cuerpo humano necesita exponerse al exterior para generar defensas y anticuerpos, así que se podría enfermar más.

Además de esto, el agua que contiene químicos, metales, algunos tipos de sal y demás contaminantes puede afectar directamente la salud y la OMS advierte que esto es un riesgo que no solo afecta la piel, sino al organismo en caso de ser consumida, provocando diarrea, fiebre tifoidea y hasta cólera.

Aunque, un baño diario no representa un riesgo directo, los expertos de la Universidad de Harvard sí recomiendan que las personas que no requieran ducharse varias veces a la semana realicen una corta limpieza en zonas como las axilas e ingle, sin llegar a superar los 3 o 4 minutos bajo la exposición del agua y jabones antibacteriales. Recuerde que bañarse todos los días no es malo, pero tampoco representa un bienestar para las personas.