ATC pide a empresas no enviar camiones de carga a zonas con protestas

Anderson Quiceno, director ejecutivo de la Asociación de Transportadores de Carga (ATC), le solicitó a las empresas no enviar camiones de carga por rutas donde hay protestas para evitar pérdida de la mercancía ni afectaciones a los conductores que deben permanecer en los puntos de bloqueo más 48 horas sin alimentación ni una estadía digna.

El agremiado incluso le sugirió a las empresas que, si decide hacerlo, deben ser ellas las que asuman los sobrecostos de los fletes y no los conductores o dueños de los camiones. Ya que en ocasiones a los transportadores les toca hacer filas de hasta de 13 km. Sobre todo, en puntos como el municipio de Marmato en la vía al Pacífico en el departamento de Caldas, Caucasia en Bajo Cauca y Santo Domingo en el Nordeste, entre otras del país como Santander, Norte de Santander, Boyacá y Córdoba.

“Entonces, en ese orden de días, pues, si las empresas de transporte deciden enviar camiones precisamente por estos corredores, pues, que también asuman los sobrecostos y las pérdidas que tienen y que están asumiendo en este momento los conductores y los propietarios de los camiones, precisamente por la cantidad de horas que ellos tienen que estar parados en unos sitios que realmente son bastante desolados, no hay una atención médica, una atención de hidratación para ellos en medio de estos bloqueos”, comentó el señor Quiceno.

Señala que las empresas deben entender que la situación actual es muy compleja para ellos y que no se deben alimentar los bloqueos con la llegada de más camiones a los puntos de protesta.

“No se ganan nada con despachar una carga y que llegue a un bloqueo que esté 24-48 horas y que haya bastante incertidumbre de no saber esos vehículos cuándo van a pasar. Pero hay mucha carga que es perecedera; hay otra carga que son semovientes y no es fácil mantener las condiciones de ellas, lo mismo que la carga refrigerada, porque los vehículos tienen que mantenerse prendidos y quedan en medio de un bloqueo y no tienen manera de alimentarse del diésel para mantener los motores prendidos o encendidos durante esas jornadas de horas tan extensas en medio de bloqueos”.

En el cuarto día de paro minero, el gremio reporta pérdidas superiores a los 15 mil millones, sumado a las horas logísticas.

“Estábamos hablando de casi 300.000 horas logísticas perdidas, alrededor de unos 18.000 millones de pesos en pérdidas y sobrecostos, y obviamente, pues hay cosas que no se pueden medir como la integridad y la calidad de la vida de los conductores”.

Por último, le envió un mensaje al gobierno nacional para que le cumpla lo prometido a los mineros y campesinos o que les diga que no hay cómo responder a las exigencias para que ellos como gremio, saber que rumbo va a tener el país y saber cómo entender el futuro. Según el agremiado, “éste es el gobierno con el mayor número de bloqueos y paros de la historia del país”.