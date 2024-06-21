El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La emoción de Radamel Falcao antes de enfrentarse a América y Nacional con Millonarios

Luego de que se confirmara su llegada al Fútbol Profesional Colombiano, Radamel Falcao García, nuevo jugador de Millonarios, estuvo en La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre los retos que tendrá al ser, sin duda, uno de los referentes, no solo del conjunto ‘embajador’, sino del deporte nacional.

El exdelantero del Atlético de Madrid y del Rayo Vallecano se refirió a los clásicos que afrontará durante el semestre, recibiendo a Atlético Nacional en el estadio El Campín de Bogotá y yendo de visita al Pascual Guerrero, donde se medirá ante el América de Cali.

Y es que para Falcao estos partidos ante los ‘grandes’ equipos de la liga colombiana tienen un componente especial, pues se reencontrará con excompañeros de la Selección Colombia como Adrián Ramos, Edwin Cardona o Carlos Bacca.

“Va a ser muy lindo. Más allá de la rivalidad, que cada uno quiere dar lo mejor por su club, nosotros hemos vivido cosas muy fuertes, con algunos desde las selecciones juveniles, hemos recorrido este camino juntos, luchado y defendido los colores de Colombia”, dijo.

“Lo que se vive en la Tricolor al final une mucho y creo que tenemos ese sentido de pertenencia, tenemos cosas en común, la mayoría ha estado en Europa, sabemos lo que es estar fuera. Entonces, ellos mejor que nadie comprenderán el sentimiento que estoy sintiendo en este momento porque lo han vivido”, añadió.

Sin embargo, Falcao tiene claro que estos partidos, que tienen un componente de rivalidad, no pueden salirse del respeto y la deportividad.

“Será muy lindo reencontrarme con ellos, cambiarme la camiseta, dejar de lado las rivalidades y vivir la competitividad del fútbol sanamente, pues cada uno querrá ganar, pero siempre respetando y sabiendo los límites”, indicó.

Asimismo, ‘el Tigre’ no escondió su emoción por afrontar los clásicos colombianos, pues, a pesar de ser un referente futbolístico del país, nunca jugó en el FPC. Por esa razón, quiere sentir la emoción que otorga el fútbol colombiano.