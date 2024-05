Usuarios de Savia Salud se quejan de largas filas y falta de entrega de medicamentos

Medellín, Antioquia

Entre largas filas y exponiéndose a el sol o la lluvia, pacientes de Savia Salud denuncian mala prestación del servicio y falta de entrega en los medicamentos. Esta crítica situación se ve en la sede Savia Salud de San Diego, de la avenida Las Vegas en Medellín, que desde hace varios días, ha venido protagonizando desórdenes, movilizaciones y hasta cierres viales, por la gran inconformidad que han manifestado los usuarios de la intervenida EPS.

#Salud l A esta hora hay largas filas en el Savia Salud de San Diego. Los usuarios reclaman falta de entrega de medicamentos y mala atención. pic.twitter.com/qjxCVEDCsn — Caracol Radio Medellín (@CaracolMedellin) May 31, 2024

Las denuncias exponen que este nuevo punto habilitado, ha traído perjuicios para la atención al usuario, pues, desde la administración les anunciaron que hay escasez de medicamentos y aunque hagan fila en la farmacia desde la madrugada, muchas veces terminan perdiendo la ida.

“Estoy desde las 5 de la mañana mojándome a ver si me dan un ficho y si no me dan el ficho pierdo el día y tengo que volver otra vez a madrugar porque nada más reparten 200 fichos no más”, expuso un paciente.

La situación ha sido tan crítica que incluso, los usuarios alterados han hecho movilizaciones en el lugar, lo que ha ocasionado cierres viales en el sector del Poblado.

⚠ Se presenta cierre en la Av. El Poblado con Cl. 31, sentido Norte - Sur, por movilización ciudadana. Recomendamos tomar vías alternas. pic.twitter.com/csHkMJurX1 — Secretaría de Movilidad de Medellín (@sttmed) May 30, 2024

Esta queja principalmente se da porque el punto de atención es requerido por cientos de personas, en su mayoría, adultos mayores; que sin tener las garantías mínimas, deben estar por horas de pie sin ningún tipo de atención prioritaria. Según las reclamaciones, en muchas ocasiones, usuarios se han desmayado o tenido agravantes en su estado de salud mientras están haciendo la extensa fila.

A pesar de que el punto de farmacia de la EPS tiene sillas dentro del local, al ser un lugar tan pequeño para la cantidad de personas que atiende, se llena en cuestión de segundos y se colapsa el servicio, dejando a muchos usuarios sin atención, púes según los pacientes solo reparten un aproximado de 200 fichos, a pesar de que la fila continúe llena.

Caracol Radio visitó el lugar y pudo evidenciar las múltiples quejas de los usuarios que incluso bajo la lluvia, esperaban su turno mientras cruzaban los dedos para que no les negaran los medicamentos que necesitan, o les hagan falsas promesas de domicilios a sus casas con los pendientes, porque de acuerdo a lo que reportaron, nunca les cumplen.

¿Qué dice Savia Salud?

Por su parte, la EPS se pronunció mediante un comunicado oficial aclarando que para los afiliados de los municipios de Caldas, La Estrella, Sabaneta, Itagüí, Envigado, Medellín, Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa se encuentra contratado el prestador Medic Colombia S.A.S. , responsable de la entrega de medicamentos e insumos y habilitado desde la Dirección Seccional de Salud de Antioquia para prestar el servicio.

🔔Informamos a los afiliados, medios de comunicación y comunidad en general sobre las novedades en la dispensación de medicamentos 💊👉🏻 https://t.co/GyxjjujGw0#SaviaSomosTodos🩵 pic.twitter.com/GjMn56tx7n — Savia Salud EPS (@saviasaludeps) May 30, 2024

Además de que negó las denuncias por escasez y confirmó que “la entrega de medicamentos e insumos se viene haciendo de forma fluida y el prestador Medic Colombia S.A.S. no ha reportado desabastecimiento de moléculas, por lo que se encuentra dispensando de forma regular las fórmulas del mes de mayo y las vigentes pendientes de entrega”.

Además, la EPS informó a sus afiliados por medio de las redes sociales que para responder a la demanda de pacientes, se habilitó un nuevo punto de dispensación en el Centro Comercial Punto de la Oriental, local 3050. El horario de atención será de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Savia Salud informó que desde el 20 de mayo, fecha en la que el prestador Medic Colombia S.A.S inició la operación ha hecho 7.688 atenciones , ha entregado 9.650 y dispensado 1.162 moléculas y 316.434 unidades.

Por ahora, los afiliados esperan que la atención mejore y que con las decisiones de la EPS se garantice una adecuada prestación del servicio de salud.