Supersalud reconoce que intervención a Savia Salud no está logrando los objetivos

El Superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, aceptó que los indicadores de la EPS Savia Salud, en intervención, no son positivos, luego de 10 meses de la toma forzosa por parte de la Supersalud. El super se refirió al informe publicado por Caracol Radio, donde se demuestra que la EPS se raja en 15 indicadores y que desmejoró en 8 indicadores.

Leal aseguró que se debe dar un reenfoque a las decisiones de la forma como se administra la EPS y las ordenes que se dan desde la Supersalud, agregando que la labor de una junta administradora podrá generar mejoramientos reales a los servicios.

“Vamos a cambiar las ordenes que se venían dando y su seguimiento. No podemos seguir con lo que esta pasando, no solo en Savia, si no en otras EPS y lo que la historia nos dice es que no podemos esperar que lo que está mal siga mal, sino que hay que tomar las medidas correctivas oportunas”, señaló el super en diálogo con Teleantioquia Noticias, donde se hizo referencia a la información entregada por Caracol Radio en primicia.

En el informe de Caracol se observa como Savia Salud, luego de su intervención, desmejoró en los siguientes indicadores:

1. Nivel de endeudamiento.

2. Margen operacional.

3. Endeudamiento patrimonial.

4. Tasa incidencia de sífilis congénita.

5. Tasa de mortalidad en menores de 5 años por desnutrición. (Se cumplía antes de la intervención).

6. Tasa de mortalidad de menores de 5 años por Infección Aguda Respiratoria.

7. Porcentaje de diabetes controlados.

8. control de presión arterial 140/90.