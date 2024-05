Petro desde Pueblo Nuevo, Córdoba: entrega de tierras, constituyente y no busca reelegirse

Montería

Desde Pueblo Nuevo, Córdoba, el presidente Gustavo Petro reiteró que no ha hablado de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente ni de reelección.

Así lo expresó el mandatario nacional este jueves 30 de mayo en el marco de una Jornada por la Reforma Agraria, en la cual se entregaron 6.000 hectáreas de tierra a campesinos de siete departamentos.

El presidente Gustavo Petro dijo que ha venido hablando es de un poder constituyente para impulsar sus reformas sociales, y de que el pueblo pueda salir en grandes movilizaciones. Además, expresó que “ahora hay quienes e tienen temor a la palabra democracia”.

“Yo no he hablado aquí de una asamblea constituyente, como repite una y otra vez la prensa, y menos aún que para reelegirme, los que se reeligieron fueron otros, no yo, cambiaron la constitución para ello”.

Petro aprovechó su visita a Córdoba para enviar un mensaje en el que censuró a quienes, según él, obtuvieron ventajas de repetir presidencia en el pasado, lo que resultó en conflictos en la Nación.

¿El presidente Petro cambió su discurso? Como se recordará, el pasado 15 de marzo, el presidente Petro sorprendió desde Puerto Resistencia en Cali, donde hablo textualmente que “Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Ayer, desde Córdoba, donde lideró una entrega masiva de tierras, curiosamente su discurso cambió.

“No he hablado aquí de una asamblea constituyente como repite una y otra vez la prensa y menos para reelegirme, los que se reeligieron fueron otros, no yo. Cambiaron la constitución para ello. Aquí yo estoy hablando de un poder constituyente”, dijo el presidente @petrogustavo pic.twitter.com/863xuKBs5D — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) May 30, 2024

Entrega de tierras en Pueblo Nuevo

Con presencia del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) entregó 1.997 hectáreas de tierra fértil a campesinos víctimas del conflicto en Córdoba, en el marco de la Jornada por la Reforma Agraria, que esta semana se extendió a los departamentos de Magdalena, Sucre, Antioquia, Cesar, Meta y Cundinamarca.

En total se entregaron más de 6.000 hectáreas de tierra fértil a campesinos y campesinas necesitados de tierra para producir en estos siete departamentos.

En Córdoba son tres los predios que se entregaron a asociaciones campesinas, en una ceremonia que tuvo lugar en la finca Los Billetes, ubicada en el corregimiento de Cintura, jurisdicción del municipio de Pueblo Nuevo.

La entidad hizo entrega del predio Los Billetes, con una extensión de 1.508 hectáreas, el cual fue comprado a un privado en el marco de la Reforma Rural Agraria.

El segundo predio es el denominado San Rafael, en Chinú, que cuenta con 147 hectáreas y que también fue adquirido a través de la compra de tierras a un privado.

Por último, en Ciénaga de Oro se entregó el predio El Cielo, de 34 hectáreas, adquirido a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que tenía su administración luego de la incautación que se hizo de este bien al Clan del Golfo, que utilizaba la figura de la Sociedad Agropecuaria Bongo La Grande para lavar activos.