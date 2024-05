“No me interesa para nada la reelección”: Presidente Petro

Colombia

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro insistió en que no está interesado en reelegirse como jefe de Estado, esto tras las declaraciones de la senadora Isabel Zuleta en las que manifestó que “activistas” y “petristas” sí quieren la reelección del presidente Gustavo Petro.

El jefe de estado aseguró “a mi personalmente no me interesa para nada la reelección”, al mismo tiempo que uso el espejo retrovisor para referirse a sus antecesores.

“Los que sí se aprovecharon de ella (la reelección) y convocaron a la guerra y a la paz, ahora proponen golpes de Estado. La razón es una: Incumplieron. No sabían lo que firmaron. La declaración unilateral de Estado, según la Convención de Viena, obliga a las partes a cumplir lo acordado y a ajustar la normatividad interna para garantizar el cumplimiento“.

El presidente aseguró que al país le quedan tres tareas: “Leer la convención de Viena, leer el acuerdo de Paz y cumplir”.

A mi personalmente no me interesa para nada la reelección, pero los que si se aprovecharon de ella y convocaron a la guerra y a la paz ahora proponen golpes de estado.



La razón es una: Incumplieron. No sabían lo que firmaron.



La declaración unilateral de Estado según la… — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 28, 2024

En las ultimas horas, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se refirió a esta iniciativa y aseguró que no es un tema en el que esté pensando el Gobierno. “Yo tengo que ser respetuoso de lo que piense la senadora Zuleta, pero el Gobierno no está en eso, el presidente no está en eso. No creo que sea la prioridad del país, el país tienen demasiadas dificultades, demasiados problemas como para que nos enredemos en un tema que en que ni el presidente ni el Gobierno está”.