Eder Chaux sobre la mejora del Medellín: “Los resultados lo dicen por sí solos”

Deportivo Independiente Medellín logró la clasificación directa en la Copa Sudamericana al superar contundentemente a Always Ready. De cierta manera, el calendario más cómodo que no tuvo, al quedar eliminado finales de la liga colombiana, le permitió concentrarse plenamente en el certamen internacional.

En conversación con El Alargue, el portero Eder Chaux habló de la buena campaña del equipo en el antioqueño, el rendimiento interno del plantel, y lo que pasó en la eliminación del torneo local. Los dirigidos por Alfredo Arias no lograron ingresar a los cuadrangulares debido a la diferencia de gol.

“Lastimosamente, por Liga no se cumplió ese objetivo. Obviamente, pues no, dolió en su momento no poder hacer parte de la fiesta de las finales como corresponde, pero bueno, dejamos atrás todo eso. Esto es así, se dieron las cosas y ya buscamos una vez en ese torneo tan importante que es, no solo para la institución, sino para el país. Entonces estamos en el poder enfocarnos el poder de los jugadores de 100% físicamente”, expresó.

Como lo cuenta el portero tolimense, el poder estar en un solo torneo a estas alturas, le permitió a todo el grupo estar en plenitud de condiciones para el remate de la fase de grupos. El último partido del cuadrangular definió el paso a la próxima fase del cuadro paisa y la entrada de un dinero importante.

“Yo creo que en cierta manera digamos que buscando lo positivo y lo bueno fue que pudimos tener la nómina completa con un nivel óptimo para poder competir como con la exigencia que requiere el torneo internacional. Entonces felices de dar ese gran paso, primero objetivo, yo creo que el equipo ha venido gusta demostrando cosas muy importantes y la idea es ese equipo de ascender. Todavía queda mucho camino por delante, pero muy feliz de verdad de este paso importante”, añadió.

La Sudamericana, ¿el compromiso del año?

Este paso a la siguiente etapa del certamen le da un impulso al plantel de Arias, que puede encontrar en la Sudamericana el objetivo más importante de la temporada, al buscar el título. Cabe recalcar que esperan rival en el repechaje entre el segundo de cada grupo de la Sudamericana, y el tercero de la Libertadores.

“Teníamos que asumir con esa responsabilidad el torneo internacional, entonces digamos que por ese lado estamos un poco más tranquilos el poder brindarle a la hinchada, que venía pidiendo lo que venía con esa presión hacia nosotros, el saber que no estamos en la final, entonces sí o sí tenemos que cumplirles a ellos también con el poder disfrutar de este paso importante que ellos también anhelan y desean poder lograr un título internacional, que es tan relevante como la Sudamericana”, señaló.

Se afianzó la idea del técnico

A comienzos de temporada era notorio el bajo nivel de Medellín, que se notaba perdido y sin alternativas, buscando concretar con la idea de Arias. Aunque el tiempo le costó la eliminación en liga, la nueva cara del club muestra un equipo fortalecido con varias alternativas en el ataque.

“Yo creo que el equipo se vino encontrando en las últimas fechas, pudo tener esa cohesión como equipo, esa confianza, encontrarnos, y eso nos generó un fútbol con mucha más posesión. Encontramos los espacios, ya sabíamos cómo elaborar, cómo construir nuestro juego, donde estaban los hombres libres, entonces yo creo que el equipo se encontró en las últimas fechas”, subrayó.

Medellín se ha venido potenciando en puntos claves del campo, en los que anteriormente eran notablemente vulnerables, y que lograron reforzar con el tiempo.

“No se dieron los resultados y el equipo no andaba muy bien al principio. De alguna u otra manera, quizá no logramos conectarnos con la idea de un principio. A medida que fuimos trabajando que fuimos conociendo un poco más lo que el profe quería en nuestra posición, a donde le gustaba que el equipo atacara, cómo le gustaba defenderse, entonces yo creo que el equipo también fue teniendo poco más claro la identidad de juego. A medida que fuimos compitiendo, cada uno fue realizando su trabajo, fue mejorando y los resultados lo dicen por sí solos”, concluyó.