Medellín golea en casa, termina líder y avanza a los octavos de final de Copa Sudamericana

Deportivo Independiente Medellín y Always Ready se vieron las caras en el último enfrentamiento de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Los dirigidos por Alfredo Arias definieron el marcador en el segundo tiempo con un contundente marcador de 4-0 sobre el equipo boliviano.

En el estadio Atanasio Girardot se definió el clasificado directo a la siguiente etapa del certamen continental. El segundo en la tabla de posiciones, siendo Always Ready, tendrá que jugar un repechaje con algún tercero de la Copa Libertadores para definir su permanencia.

Medellín tuvo problemas con Always Ready sobre los primeros minutos del juego, recibiendo múltiples ataques que no fueron concretados por la falta de claridad del equipo boliviano. Al minuto 5, el delantero Wesley da Silva quedó frente al arco, y al no rematar, entregó un pase a uno de sus compañeros que posteriormente fue rechazado por la defensa local.

La primera jugada clara de Medellín llegó al minuto 25 con una acción que dejó mano a mano a Brayan León con el portero. El delantero disparó mal, envió la pelota por encima del arco y dilapidó una de las jugadas más claves del partido.

El resto de la primera mitad se compuso de jugadas sin destino al arco y faltas que frenaron circuitos de pases de parte de ambos equipos. En el banco se veía como sufría Alfredo Arias, quien no la pasaba bien por el partido de su equipo.

Pitazo y gol

En el minuto 2 del segundo tiempo, Mender García anotó el primer gol en una jugada de tiro de esquina que quedó en un rebote. Con el ajustado espacio, el atacante de Tumaco disparó de pierna izquierda para vencer al portero rival e irse en ventaja.

Cinco minutos después, al minuto 52, el local se fue en ventaja, nuevamente con una jugada a balón parado que comenzó con el cobro de Miguel Monsalve al área y el cabezazo de José Ortiz que atajó Alain Baroja, pero en el rebote la pelota golpea en su espalda, para alargar la diferencia en el marcador.

Inmediatamente después, Brayan León tuvo su oportunidad de redimirse, disparando un balón dentro del área que remató con su pierna derecha y hacia el palo derecho del portero. Medellín sentenciaba el marcador con el 3-0 parcial.

Always Ready tuvo la oportunidad de descontar al minuto 59, pero la intervención de José Ortiz evitó el gol en contra. Medellín respondió a ese ataque con un balón en el palo que fue rematado por Mender García, quien quería su doblete.

El cuarto y último gol llegó desde el banco, gracias a Yairo Moreno, quien en el minuto 82 realizó una jugada individual en el último cuarto de cancha. Con un potente disparo dentro del área, sentenció el marcador y la clasificación del equipo antioqueño.

Con este triunfo, Medellín avanzó de manera directa a la siguiente fase (octavos de final) de la Copa Sudamericana, mientras que Always Ready tendrá que esperar rival con algún equipo que termine tercero en la fase de grupos de la Copa Libertadores.